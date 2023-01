Kijk vanavond naar debuut van Red Wolves op WK handbal: 12.000 Deense fans, 300 Belgische

clock 07:38 07 uur 38. Wolves trainen vanochtend laatste keer. De Belgische handballers kwamen gisteren toe in Malmö, waar ze vanochtend nog een laatste training afwerken. Voor de Belgen is "ervaring opdoen" het belangrijkste doel. De top 3 in de groep stoot door naar de tweede ronde. Ook als de Belgen laatste worden, is het toernooi niet afgelopen. Om de plaatsen 25 tot 32 gaan ze dan nog door in de Presidents Cup. Daarin neemt de vierde van groep H het op tegen die van de groepen E, F en G. De eerste van die groep speelt nog een wedstrijd om de 25e plaats, de tweede om de 27e plaats, de derde om de 29e en de vierde om de 31e plaats. . Wolves trainen vanochtend laatste keer De Belgische handballers kwamen gisteren toe in Malmö, waar ze vanochtend nog een laatste training afwerken.



Handbal is hot in Denemarken. De Denen gaan voor een derde wereldtitel op een rij. En ze zullen de nodige steun krijgen van de supporters. Er worden vanavond ongeveer 12.000 fans verwacht in Malmö. De Zweedse stad is slechts een 40-tal kilometer (28,4 in vogelvlucht) van Kopenhagen verwijderd en is via de Sontbrug verbonden met de Deense hoofdstad. Van Belgische zijde worden er een 300-tal fans verwacht.



De openingsmatch van de Belgen tegen wereldkampioen Denemarken kunt u bekijken op het kanaal van Ketnet, in onze app en op de Sporza-website. Om 20.25 uur beginnen commentator Dirk Gerlo en cocommentator Michel Kranzen, de technisch directeur van de handbalbond, eraan. Ook op Radio 1 kunt u de Wolves volgen met commentaar van Geert Heremans. Bovendien kunt u op deze pagina de match ook met live tekst volgen.



Collega's als David Goffin, Nafi Thiam en Nina Derwael wensen de Red Wolves succes.

Waar en wanneer kan je naar Red Wolves kijken op WK handbal?

Maken de Belgen überhaupt een kans tegen Denemarken? Na de loodzware opener treffen ze met Tunesië en Bahrein twee haalbare kaarten. De top 3 in de poule stoot door. "Aan match 2 en 3 mogen de Red Wolves morgen nog niet denken", vindt onze commentator Dirk Gerlo. "Als ze met de voet op de rem handballen, zullen ze afgestraft worden door Denemarken. Dat mogen ze dus niet doen." "Dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Op papier is Denemarken een onhaalbare kaart, maar in het verleden hebben ze ook al knappe dingen laten zien tegen andere topnaties als Frankrijk of Kroatië." "België moet zich presenteren in hun allereerste WK-match", luidt het devies van onze commentator.

De Red Wolves moeten zich presenteren in hun allereerste WK-match. In het verleden hebben ze al knappe dingen laten zien tegen andere topnaties als Frankrijk of Kroatië. Dirk Gerlo

België tegen Denemarken: dat is David tegen Goliath. De Denen zijn wereldtop in het handbal. Vanaf morgen gaan ze op zoek naar een 3e wereldtitel op een rij, dat zou een unicum zijn. "Handbal leeft in Denemarken", weet onze commentator Dirk Gerlo. "Het is de 2e grootste sport, na voetbal. Denemarken telt bijna 150.000 handballers, op nog geen 6 miljoen inwoners." De nationale ploeg is de crème de la crème. Gerlo: "Maar liefst 15 Deense internationals spelen in de Bundesliga, de topcompetitie van Europa. Niet bij staartploegen. Neen, allemaal in de top 6. Leider Füchse Berlin telt 4 WK-Denen." Mikkel Hansen is de sterspeler van de ploeg. De Deense scherpschutter (ex-PSG en -Barcelona) mag zich 3-voudig Wereldspeler van het Jaar noemen. Goalie Niklas Landin Jacobsen viel die eer al 2 keer te beurt. "En dan heb je nog Mathias Gidsel", vult Gerlo aan. "Hij is een van de spelers van Füchse Berlin. Op de Olympische Spelen van Tokio werd de rechtsback uitgeroepen tot MVP." Denemarken pakte olympisch zilver in Tokio. In Rio kroonde het zich tot olympisch kampioen.

Handbal is de op een na grootste sport in Denemarken. Het land telt bijna 150.000 handballers, op nog geen 6 miljoen inwoners. Dirk Gerlo

Een Deen om in de gaten te houden: 3-voudig Wereldspeler van het Jaar Mikkel Hansen.

Nog 1 dag en de Belgische handballers beginnen aan hun allereerste opdracht op het hoogste niveau. In hun WK-debuut kijken ze meteen Denemarken in de ogen. U kunt de match hier rechtstreeks volgen: met tekst én beeld.