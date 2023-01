"De Belgen mogen vooral niet met de voet op de rem handballen tegen wereldmacht Denemarken"

"Dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Op papier is Denemarken een onhaalbare kaart, maar in het verleden hebben ze ook al knappe dingen laten zien tegen andere topnaties als Frankrijk of Kroatië."

11 uur 41. "De Belgen mogen vooral niet met de voet op de rem spelen". Maken de Belgen überhaupt een kans tegen Denemarken? Na de loodzware opener treffen ze met Tunesië en Bahrein twee haalbare kaarten. De top 3 in de poule stoot door. "Aan match 2 en 3 mogen de Red Wolves morgen nog niet denken", vindt onze commentator Dirk Gerlo. "Als ze met de voet op de rem handballen, zullen ze afgestraft worden door Denemarken. Dat mogen ze dus niet doen." "Dat gaan ze ook niet doen, denk ik. Op papier is Denemarken een onhaalbare kaart, maar in het verleden hebben ze ook al knappe dingen laten zien tegen andere topnaties als Frankrijk of Kroatië." "België moet zich presenteren in hun allereerste WK-match", luidt het devies van onze commentator. .

11 uur 33. Denemarken: Bundesligaspelers, Wereldspelers en de MVP van de Olympische Spelen. België tegen Denemarken: dat is David tegen Goliath. De Denen zijn wereldtop in het handbal. Vanaf morgen gaan ze op zoek naar een 3e wereldtitel op een rij, dat zou een unicum zijn. "Handbal leeft in Denemarken", weet onze commentator Dirk Gerlo. "Het is de 2e grootste sport, na voetbal. Denemarken telt bijna 150.000 handballers, op nog geen 6 miljoen inwoners." De nationale ploeg is de crème de la crème. Gerlo: "Maar liefst 15 Deense internationals spelen in de Bundesliga, de topcompetitie van Europa. Niet bij staartploegen. Neen, allemaal in de top 6. Leider Füchse Berlin telt 4 WK-Denen." Mikkel Hansen is de sterspeler van de ploeg. De Deense scherpschutter (ex-PSG en -Barcelona) mag zich 3-voudig Wereldspeler van het Jaar noemen. Goalie Niklas Landin Jacobsen viel die eer al 2 keer te beurt. "En dan heb je nog Mathias Gidsel", vult Gerlo aan. "Hij is een van de spelers van Füchse Berlin. Op de Olympische Spelen van Tokio werd de rechtsback uitgeroepen tot MVP." Denemarken pakte olympisch zilver in Tokio. In Rio kroonde het zich tot olympisch kampioen. .