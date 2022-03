17:28

17 uur 28. Limburg Lions onttronen 5-voudig eindwinnaar Achilles Bocholt. Achilles Bocholt is er niet in geslaagd om opnieuw de BENE-League te winnen. In de finale was het vat af. De Limburg Lions wonnen met 22-29. Bocholt en Lions hielden mekaar lang in evenwicht, tot de bal er voor de titelverdediger niet meer in wilde. Bij de Nederlanders stond het vizier wel op scherp. Met 22-29 boekten ze nog een stevige overwinning. Bocholt trad met Red Wolves Serge Spooren, Yannick Glorieux en Jeroen De Beule aan. Lions stond met de Belgische spelmaker Pieter Strauven (ex-Tongeren) op de vloer. Topschutters Bocholt: Spooren 8, Claessens 3, Glorieux 3 Topschutters Lions: Eussen 6, Strauven 5, Dekker 4 De Limburg Lions winnen de Belgisch-Nederlandse competitie voor de 2e keer (na 2015). Achilles Bocholt blijft recordhouder met 5 eindzeges. .