Red Wolves geven comfortabele voorsprong uit handen, maar houden WK-droom wel levend

De nationale handbalploeg probeert zich voor het eerst te plaatsen voor het WK. De Red Wolves moeten daarvoor in twee wedstrijden voorbij Slovakije. In de heenwedstrijd bleven onze landgenoten vanavond in een ware uitputtingsslag steken op een 28-26-verliesscore. Niet getreurd: zaterdag krijgen de Wolves al een herkansing.