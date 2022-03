LIVESTREAM: Hoe doen Red Wolves het in levensbelangrijke match tegen Slovakije?

Na de frustrerende nederlaag in de heenwedstrijd tegen Slovakije, proberen de Red Wolves nog een ticket voor het WK af te dwingen. Het leidt voorlopig met 10-8.

20 uur 37. Red Wolves leiden met 10-8. Na de frustrerende nederlaag in de heenwedstrijd tegen Slovakije, proberen de Red Wolves nog een ticket voor het WK af te dwingen. Het leidt voorlopig met 10-8. .

21 uur 42. EINDE: 28-26 in het voordeel van Slovakije. Na de rust verloren de Red Wolves de grip op de wedstrijd. Onder impuls van scherpschutter Tomas Urban beukten de potige Slovaken door de rode muur. De uitputtingsslag eindigde na een zenuwslopende slotfase in een frustrerende 28-26-verliesscore. .

21 uur 13. Nog een kwartier te spelen en de bordjes hangen gelijk. De Red Wolves lieten zich in het begin van de tweede helft wat verrassen door de pittige start van Slovakije. Het kwam terug tot 20-20. .

20 uur 30. RUST: 10-14. De Red Wolves staan halfweg de partij op voorsprong met 10-14. In de slopende en spannende eerste dertig minuten waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Maar het waren de Wolves die net voor de rust het tempo opvoerden. Met succes. Goed begonnen is half gewonnen? .

10:33

10 uur 33. Week van de waarheid voor de Red Wolves. De Belgische handbalploeg telt met spanning af naar de duels tegen Slovakije. Het eerste luik staat vanavond om 20 u op het programma, zaterdag volgt de return in ons land. Bekijk de wedstrijd in Slovakije vanaf 20 u op Ketnet of stem op deze pagina af voor onze livestream. .