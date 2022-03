17:19 17 uur 19. Doelman Jef Lettens: "Geduldig zijn". Doelman Jef Lettens gelooft nog volop in de kwalificatiekansen. "We gaan de wedstrijd met veel vertrouwen tegemoet. Dat zie ik op training. We hebben veel geleerd uit het heenduel en hebben veel meer kwaliteit in de ploeg dan we toen getoond hebben." "We moeten beter doen op mentaal vlak", zegt de 31-jarige sterkhouder. "In de heenmatch speelden we misschien wat overhaast. We moeten geduldig zijn. We hebben de hele wedstrijd om de klus te klaren. Het belangrijkste is dat we aan het einde de kwalificatie veiligstellen." . Doelman Jef Lettens: "Geduldig zijn" Doelman Jef Lettens gelooft nog volop in de kwalificatiekansen. "We gaan de wedstrijd met veel vertrouwen tegemoet. Dat zie ik op training. We hebben veel geleerd uit het heenduel en hebben veel meer kwaliteit in de ploeg dan we toen getoond hebben."



17:17 17 uur 17. Bondscoach: "Organisatie niet verliezen". Ook bondscoach Yérime Sylla heeft vertrouwen in een goede afloop. "Na het verlies in Slovakije weten we waar we aan toe zijn. We moeten winnen en hierbij de kloof van 2 doelpunten uit het heenduel uitwissen." "Ik zie dat als een voordeel, want we moeten dus niet te veel nadenken. We dienen er volledig voor te gaan. Het is onze ambitie om een goede wedstrijd te spelen en de kwalificatie af te dwingen." Sylla blikte ook nog even terug op de heenwedstrijd, die de Belgen nipt verloren. "Zij buitten onze fouten uit en omgekeerd was dat minder het geval. Volgens mij wordt de defensie de sleutel van de wedstrijd. We mogen de organisatie niet verliezen. En als we erin slagen de Slovaken pijn te doen, gaan we altijd scoren." "We laten niets aan het toeval over en stomen ons klaar voor het duel", besloot de Fransman. "We willen hen in de problemen brengen. Mijn groep is klaar voor de wedstrijd."



17:16 17 uur 16. België of Slovakije naar WK. België krijgt een uitzonderlijke kans om een eerste WK-ticket te pakken. Slovakije is een haalbare kaart, dat toonde de heenmatch, waarin de Belgen bij de rust 4 punten voorstonden. De Belgen hebben er alle vertrouwen in dat ze in Hasselt de 28-26 van in Slovakije kunnen goedmaken. Normaal moest de winnaar van België-Slovakije in een volgende en laatste barrageronde tegen het sterkere Rusland, maar dat land is door de oorlog geschorst. Het WK 2023 is in Polen en Zweden.



