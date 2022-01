Red Wolves zakken naar de laatste plaats na zware nederlaag in Griekenland

20:04 20 uur 04. Griekse bolwassing. De Belgische handbalmannen hebben een forse opdoffer geslikt in hun kwalificatiecampagne voor het WK. De Red Wolves verloren kansloos in Griekenland. De Belgen hadden hun openingswedstrijd van deze eerste kwalificatiefase nog nipt verloren van de Grieken, maar op Grieks grondgebied was het verschil veel te groot. Na de zware nederlaag zakken de Belgen, die noodgedwongen met een jong team speelden, naar de laatste plaats in hun poule. Op de slotspeeldag is er een klein mirakel nodig tegen Kosovo. Mathematisch kan het nog, maar om in de top 2 te eindigen, moet het zaterdag zelf Kosovo kloppen en moet het hopen dat Turkije niet meer dan 1 punt pakt bij het al geplaatste Griekenland. De Red Wolves hebben in de onderlinge duels een beter doelpuntensaldo dan Turkije: bij een gelijk aantal punten stoten de Belgen dus door. . Griekse bolwassing De Belgische handbalmannen hebben een forse opdoffer geslikt in hun kwalificatiecampagne voor het WK. De Red Wolves verloren kansloos in Griekenland. De Belgen hadden hun openingswedstrijd van deze eerste kwalificatiefase nog nipt verloren van de Grieken, maar op Grieks grondgebied was het verschil veel te groot. Na de zware nederlaag zakken de Belgen, die noodgedwongen met een jong team speelden, naar de laatste plaats in hun poule. Op de slotspeeldag is er een klein mirakel nodig tegen Kosovo.

Mathematisch kan het nog, maar om in de top 2 te eindigen, moet het zaterdag zelf Kosovo kloppen en moet het hopen dat Turkije niet meer dan 1 punt pakt bij het al geplaatste Griekenland. De Red Wolves hebben in de onderlinge duels een beter doelpuntensaldo dan Turkije: bij een gelijk aantal punten stoten de Belgen dus door.

Bondscoach over zijn jonge ploeg: "Wordt interessant" Morgenavond nemen de Belgische handballers het in Kreta op tegen leider Griekenland. De Red Wolves treden met een jonge ploeg aan. Ervaren internationals als Tom Robyns, Jeroen De Beule en Serge Spooren zijn er niet bij. "Als we erin slagen om morgen een resultaat te halen met deze groep zou dat fantastisch zijn", blikt bondscoach Yérime Sylla vooruit. "Met de hulp van de ervaren spelers hebben onze jonge talenten het zaterdag uitstekend gedaan tegen Turkije." "Dat wordt interessant", vindt Sylla. "Hoe ontwikkelen ze zich? Grijpen ze hun kans? Hoe nemen ze hun verantwoordelijkheid?" Zaterdag tegen Kosovo kunnen de Red Wolves weer rekenen op de ervaren internationals.

"Als we erin slagen om morgen een resultaat te halen met deze groep zou dat fantastisch zijn", blikt bondscoach Yérime Sylla vooruit. "Met de hulp van de ervaren spelers hebben onze jonge talenten het zaterdag uitstekend gedaan tegen Turkije."



"Dat wordt interessant", vindt Sylla. "Hoe ontwikkelen ze zich? Grijpen ze hun kans? Hoe nemen ze hun verantwoordelijkheid?"

Zaterdag tegen Kosovo kunnen de Red Wolves weer rekenen op de ervaren internationals.

Red Wolves winnen van Turkije.

Joris Gillé: "Heel fijn om zo te spelen"

Bondscoach Sylla: "Beter verdedigd dan in Turkije"

Spooren: "We mogen trots zijn op onze prestatie"

Red Wolves mogen blijven dromen van WK. De Red Wolves hebben met een sterke collectieve prestatie Turkije opzij gezet: 37-28. Dankzij de zege met 9 doelpunten verschil heeft België zijn lot opnieuw in eigen handen. Het moet wel nog punten scoren tegen Griekenland en Kosovo. Turkije, dat pas deze namiddag in België arriveerde, liep in de beginfase snel uit. Maar België kreeg zijn defensie op orde en Serge Spooren scoorde aan de lopende band. Zo ging het van 8-8 naar 12-8. De Belgen hielden die bonus vast aan de rust: 17-13. Spooren was niet de enige uitblinker: ook vleugelspeler Brixhe en doelman Siraut eisten af en toe de hoofdrol op. In de tweede helft konden de Red Wolves nog doorduwen. Zo stond op het einde van de wedstrijd 37-28 op het scorebord.

21:45 21 uur 45. De Red Wolves

Einde: 37-28. De Red Wolves hebben gedaan wat ze moesten doen tegen Turkije. Dankzij een zege met 9 doelpunten hebben ze weer alles in eigen handen in hun groep in de WK-voorronde: 37-28.

Rust: 17-13. De Red Wolves mogen gaan rusten met een voorsprong van 4 goals: 17-13. Na een moeilijke start vonden de Belgen hun draai tegen Turkije. De Belgische defensie stond zijn mannetje en Serge Spooren begon te scoren aan de lopend band. Zo zette België nog voor de rust een kleine achterstand om in een voorsprong.

19:43 19 uur 43. Na de nederlagen tegen Griekenland en Turkije staan de Belgische handbalmannen met de rug tegen de muur in de WK-voorronde. Een overwinning tegen Turkije is een must om nog uitzicht te houden op het WK. . Na de nederlagen tegen Griekenland en Turkije staan de Belgische handbalmannen met de rug tegen de muur in de WK-voorronde. Een overwinning tegen Turkije is een must om nog uitzicht te houden op het WK.

Kansloze nederlaag in Turkije. Het WK-kansje van België is stilaan een WK-waterkansje aan het worden, na de 30-25-nederlaag bij Turkije. De Turken kwamen al vroeg in de wedstrijd op een 4-1-voorsprong en de Red Wolves liepen nadien een achtervolgingsrace. De Turkse tussensprint vlak voor de rust deed de Belgen helemaal de das om. In de 2e helft hielden de Turken de Wolves steeds op een veilige achterstand. België moet nu zaterdag thuis winnen tegen Turkije om enigszins kans te behouden op het WK.



België moet nu zaterdag thuis winnen tegen Turkije om enigszins kans te behouden op het WK.

Ik voel wat lichte frustratie want we hebben toch een paar fouten gemaakt. Het verschil had kleiner kunnen zijn, we hadden op meer mogen hopen in deze wedstrijd. We hebben gedaan wat we konden met deze fel gewijzigde ploeg tegenover een team dat hier vandaag compleet was. Bondscoach Yérima Sylla.

