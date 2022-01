Red Wolves stoten door dankzij een zege van Griekenland bij rivaal Turkije

14:49 14 uur 49.

13:42 13 uur 42. België stoot door dankzij Griekenland. De Grieken zijn gaan winnen bij grote rivaal Turkije: 21-28. Dat is goed nieuws voor de Red Wolves. Dankzij de overwinning sluiten zij deze ronde als nummer 2 af en stoten ze door naar de volgende kwalificatieronde voor het WK handbal. . België stoot door dankzij Griekenland De Grieken zijn gaan winnen bij grote rivaal Turkije: 21-28. Dat is goed nieuws voor de Red Wolves. Dankzij de overwinning sluiten zij deze ronde als nummer 2 af en stoten ze door naar de volgende kwalificatieronde voor het WK handbal.

21:56 21 uur 56. Bekijk de slotfase en de hoogtepunten:. Bekijk de slotfase en de hoogtepunten:

21:56 21 uur 56. Red Wolves doen wat moet tegen Kosovo. De Belgische handbalmannen hebben gedaan wat moest tegen Kosovo. Enkele een zege kon de WK-hoop van de Red Wolves nog overeind houden en zo geschiedde ook. De Red Wolves begonnen goed en drukten Kosovo meteen weg. In de heenwedstrijd bleven de Wolves nog steken op een 29-29-gelijkspel, maar op papier moesten de Belgen de Kosovaren de baas kunnen. De Belgen gingen met een voorsprong de rust in en leken in de tweede helft de wedstrijd onder controle te hebben, maar in het slot kwam Kosovo nog gevaarlijk opzetten na onnodige fouten bij de Wolves. Uiteindelijk hielden de Belgen stand: 33-29. Dankzij hun zege komen ze op plaats twee in de poule. De Belgen hebben hun lot wel niet in eigen handen, want Turkije kan morgen mits een zege tegen pouleleider Griekenland nog over België springen. . Red Wolves doen wat moet tegen Kosovo De Belgische handbalmannen hebben gedaan wat moest tegen Kosovo. Enkele een zege kon de WK-hoop van de Red Wolves nog overeind houden en zo geschiedde ook. De Red Wolves begonnen goed en drukten Kosovo meteen weg. In de heenwedstrijd bleven de Wolves nog steken op een 29-29-gelijkspel, maar op papier moesten de Belgen de Kosovaren de baas kunnen. De Belgen gingen met een voorsprong de rust in en leken in de tweede helft de wedstrijd onder controle te hebben, maar in het slot kwam Kosovo nog gevaarlijk opzetten na onnodige fouten bij de Wolves. Uiteindelijk hielden de Belgen stand: 33-29. Dankzij hun zege komen ze op plaats twee in de poule. De Belgen hebben hun lot wel niet in eigen handen, want Turkije kan morgen mits een zege tegen pouleleider Griekenland nog over België springen.

19:59 19 uur 59. Stoten de Belgen toch nog door? De Red Wolves konden nog maar 1 keer winnen in deze WK-campagne, maar toch zouden ze zich met een 2e zege alsnog kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Kosovo is op papier een haalbare kaart in eigen zaal, al werd het in de heenmatch wel een gelijkspel. Als België wint, dan moet het hopen dat Griekenland zijn sportieve plicht vervult tegen de Turken. . Stoten de Belgen toch nog door? De Red Wolves konden nog maar 1 keer winnen in deze WK-campagne, maar toch zouden ze zich met een 2e zege alsnog kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Kosovo is op papier een haalbare kaart in eigen zaal, al werd het in de heenmatch wel een gelijkspel. Als België wint, dan moet het hopen dat Griekenland zijn sportieve plicht vervult tegen de Turken.

20:04 20 uur 04. Griekse bolwassing. De Belgische handbalmannen hebben een forse opdoffer geslikt in hun kwalificatiecampagne voor het WK. De Red Wolves verloren kansloos in Griekenland. De Belgen hadden hun openingswedstrijd van deze eerste kwalificatiefase nog nipt verloren van de Grieken, maar op Grieks grondgebied was het verschil veel te groot. Na de zware nederlaag zakken de Belgen, die noodgedwongen met een jong team speelden, naar de laatste plaats in hun poule. Op de slotspeeldag is er een klein mirakel nodig tegen Kosovo. Mathematisch kan het nog, maar om in de top 2 te eindigen, moet het zaterdag zelf Kosovo kloppen en moet het hopen dat Turkije niet meer dan 1 punt pakt bij het al geplaatste Griekenland. De Red Wolves hebben in de onderlinge duels een beter doelpuntensaldo dan Turkije: bij een gelijk aantal punten stoten de Belgen dus door. . Griekse bolwassing De Belgische handbalmannen hebben een forse opdoffer geslikt in hun kwalificatiecampagne voor het WK. De Red Wolves verloren kansloos in Griekenland. De Belgen hadden hun openingswedstrijd van deze eerste kwalificatiefase nog nipt verloren van de Grieken, maar op Grieks grondgebied was het verschil veel te groot. Na de zware nederlaag zakken de Belgen, die noodgedwongen met een jong team speelden, naar de laatste plaats in hun poule. Op de slotspeeldag is er een klein mirakel nodig tegen Kosovo.

16:54 16 uur 54. Bondscoach over zijn jonge ploeg: "Wordt interessant". Morgenavond nemen de Belgische handballers het in Kreta op tegen leider Griekenland. De Red Wolves treden met een jonge ploeg aan. Ervaren internationals als Tom Robyns, Jeroen De Beule en Serge Spooren zijn er niet bij. "Als we erin slagen om morgen een resultaat te halen met deze groep zou dat fantastisch zijn", blikt bondscoach Yérime Sylla vooruit. "Met de hulp van de ervaren spelers hebben onze jonge talenten het zaterdag uitstekend gedaan tegen Turkije." "Dat wordt interessant", vindt Sylla. "Hoe ontwikkelen ze zich? Grijpen ze hun kans? Hoe nemen ze hun verantwoordelijkheid?" Zaterdag tegen Kosovo kunnen de Red Wolves weer rekenen op de ervaren internationals. . Bondscoach over zijn jonge ploeg: "Wordt interessant" Morgenavond nemen de Belgische handballers het in Kreta op tegen leider Griekenland. De Red Wolves treden met een jonge ploeg aan. Ervaren internationals als Tom Robyns, Jeroen De Beule en Serge Spooren zijn er niet bij.

21:47 21 uur 47. Red Wolves mogen blijven dromen van WK. De Red Wolves hebben met een sterke collectieve prestatie Turkije opzij gezet: 37-28. Dankzij de zege met 9 doelpunten verschil heeft België zijn lot opnieuw in eigen handen. Het moet wel nog punten scoren tegen Griekenland en Kosovo. Turkije, dat pas deze namiddag in België arriveerde, liep in de beginfase snel uit. Maar België kreeg zijn defensie op orde en Serge Spooren scoorde aan de lopende band. Zo ging het van 8-8 naar 12-8. De Belgen hielden die bonus vast aan de rust: 17-13. Spooren was niet de enige uitblinker: ook vleugelspeler Brixhe en doelman Siraut eisten af en toe de hoofdrol op. In de tweede helft konden de Red Wolves nog doorduwen. Zo stond op het einde van de wedstrijd 37-28 op het scorebord. . Red Wolves mogen blijven dromen van WK De Red Wolves hebben met een sterke collectieve prestatie Turkije opzij gezet: 37-28. Dankzij de zege met 9 doelpunten verschil heeft België zijn lot opnieuw in eigen handen. Het moet wel nog punten scoren tegen Griekenland en Kosovo. Turkije, dat pas deze namiddag in België arriveerde, liep in de beginfase snel uit. Maar België kreeg zijn defensie op orde en Serge Spooren scoorde aan de lopende band. Zo ging het van 8-8 naar 12-8. De Belgen hielden die bonus vast aan de rust: 17-13. Spooren was niet de enige uitblinker: ook vleugelspeler Brixhe en doelman Siraut eisten af en toe de hoofdrol op. In de tweede helft konden de Red Wolves nog doorduwen. Zo stond op het einde van de wedstrijd 37-28 op het scorebord.

21:44 21 uur 44. Einde: 37-28. De Red Wolves hebben gedaan wat ze moesten doen tegen Turkije. Dankzij een zege met 9 doelpunten hebben ze weer alles in eigen handen in hun groep in de WK-voorronde: 37-28. . Einde: 37-28 De Red Wolves hebben gedaan wat ze moesten doen tegen Turkije. Dankzij een zege met 9 doelpunten hebben ze weer alles in eigen handen in hun groep in de WK-voorronde: 37-28.

20:48 20 uur 48. Rust: 17-13. De Red Wolves mogen gaan rusten met een voorsprong van 4 goals: 17-13. Na een moeilijke start vonden de Belgen hun draai tegen Turkije. De Belgische defensie stond zijn mannetje en Serge Spooren begon te scoren aan de lopend band. Zo zette België nog voor de rust een kleine achterstand om in een voorsprong. . Rust: 17-13 De Red Wolves mogen gaan rusten met een voorsprong van 4 goals: 17-13. Na een moeilijke start vonden de Belgen hun draai tegen Turkije. De Belgische defensie stond zijn mannetje en Serge Spooren begon te scoren aan de lopend band. Zo zette België nog voor de rust een kleine achterstand om in een voorsprong.

19:43 19 uur 43. Na de nederlagen tegen Griekenland en Turkije staan de Belgische handbalmannen met de rug tegen de muur in de WK-voorronde. Een overwinning tegen Turkije is een must om nog uitzicht te houden op het WK. . Na de nederlagen tegen Griekenland en Turkije staan de Belgische handbalmannen met de rug tegen de muur in de WK-voorronde. Een overwinning tegen Turkije is een must om nog uitzicht te houden op het WK.