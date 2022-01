16:29 16 uur 29. We mogen vermoeidheid niet als een excuus inroepen. Als het niet lukt, zal het alleen aan ons liggen. Bondscoach Yérime Sylla. We mogen vermoeidheid niet als een excuus inroepen. Als het niet lukt, zal het alleen aan ons liggen. Bondscoach Yérime Sylla

16:08 16 uur 08. "We herstellen goed". Bondscoach Yérime Sylla heeft met HB Kaerjeng overigens een Luxemburgse club onder zijn hoede. Volgens Sylla weegt de opeenvolging van wedstrijden voorlopig niet op zijn Belgische groep. "We herstellen goed en deze ploeg is zeer gemotiveerd. Er zit nog energie in de tank. We gaan voor een dubbele kwalificatie." De 4 winnaars van de barrages spelen de tweede ronde van oktober 2022 tot april 2023.

16:06 16 uur 06. Ik voel dat mijn spelers niet tevreden zijn met enkel de kwalificatie voor de volgende fase richting het WK. We zijn natuurlijk blij, maar onze focus staat al op Luxemburg. Dat is een ploeg met veel offensieve kwaliteiten. We moeten defensief sterk staan. Als we te veel goals slikken, zullen we in de problemen komen. Bondscoach Yérime Sylla

16:03 16 uur 03. Van het WK naar het EK. De Red Wolves beleven een zeer intense periode. Sinds 5 januari speelden ze 4 matchen in de kwalificaties voor het WK van 2023. De Belgische handbalmannen verzekerden zich afgelopen weekend van de volgende fase, maar de blik is nu op het EK van 2024 gericht. In de barrages speelt ons land donderdag in Luxemburg (19.30 u), zaterdag volgt de terugmatch in Hasselt (20.15 u). Die return is live te bekijken op de Sporza-kanalen.