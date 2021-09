BENE-League handbal: Bocholt neemt de koppositie in handen

23:18

23 uur 18. Op de eerste speeldag van de nieuwe jaargang van de BENE-League handbal hebben de Belgische en de Nederlandse kampioen vlot gewonnen. Bocholt was een maatje te groot voor Atomix, dat enkel in de eerste tien minuten wat weerwerk kon bieden: 19-31. Ook Aalsmeer maakte indruk tegen nieuwkomer Quintus. De 41-24-eindscore spreekt voor zich. Wezet kreeg het ambitieuze Volendam tegenover zich. De twee kandidaten voor een plaats in de Final 4 deelden de punten, 30-30. In een ander Belgisch-Nederlands duel was Pelt te sterk voor Bevo. De derby tussen Tongeren en Hasselt - twee clubs die volgend seizoen een fusie aangaan - tot slot werd afgesloten met 28-21 winst voor de Eburonen. .