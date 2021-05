22:43

22 uur 43. Bocholt en Wezet zeker groepswinnaar. Bocholt heeft ook zijn 4e match in de groepsfase gewonnen en blijft ongeslagen leider in poule A. Het weet nu al dat het in de kruisfinales Wezet vermijdt, dat het vorige week nog versloeg in de bekerfinale. Wezet was een maatje te groot voor Tongeren (34-26) en eindigt zeker als winnaar van poule B. Terwijl Bocholt het in de kruisfinales tegen Tongeren opneemt, moet Wezet nog een weekje wachten op zijn tegenstander. Pelt en Hasselt spelen dan tegen elkaar met de 2e plaats als inzet. .