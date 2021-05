Achilles Bocholt en HC Wezet spelen om de nationale handbaltitel

21:52 21 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1398716485032423429

29-05-2021 29-05-2021.

22:27 22 uur 27. Bocholt heeft nog werk. Wezet is goed op weg om na de bekerfinale ook de titelfinale te bereiken. Het won de heenmatch bij Sporting Pelt met 32-35. Zaterdag kan het het in eigen huis afmaken. Datzelfde kan ook gezegd worden van Bocholt, dat de laatste 4 keer kampioen werd in het handbal. Bocholt had verrassend veel moeite met Tongeren, dat de favoriet op 26-26 hield.

Datzelfde kan ook gezegd worden van Bocholt, dat de laatste 4 keer kampioen werd in het handbal. Bocholt had verrassend veel moeite met Tongeren, dat de favoriet op 26-26 hield.

26-05-2021 26-05-2021.

26-05-2021. Kruisfinales zijn bekend. Wezet trekt dinsdag voor de heenwedstrijd in de kruisfinales naar Pelt. Woensdag neemt Tongeren het in de eigen Eburons Dome op tegen Bocholt. De terugwedstrijden worden volgende week zaterdag afgewerkt.

22-05-2021. Sporting Pelt verzekert zich van kruisfinales. Sporting Pelt heeft zich als laatste ploeg geplaatst voor de kruisfinales van het Belgisch kampioenschap handbal. Sporting kon zich thuis tegen Hasselt een nederlaag met achttien doelpunten verschil veroorloven maar liet het uiteraard niet zo ver komen. Toch was het bij een 0-4 stand na drie minuten even schrikken voor Pelt maar bij 16-10 aan de rust was natuurlijk alle twijfel weg. Weinig tempo en opwinding in de tweede helft die met 35-20 cijfers werd afgesloten. In de B-poule eindigde de laatste wedstrijd tussen Tongeren en Atomix op een duidelijke 35-24 zege voor de Limburgers, die aan de rust al een 18-10 voorsprong hadden.



22-05-2021 22-05-2021.

15-05-2021. Bocholt en Wezet zeker groepswinnaar. Bocholt heeft ook zijn 4e match in de groepsfase gewonnen en blijft ongeslagen leider in poule A. Het weet nu al dat het in de kruisfinales Wezet vermijdt, dat het vorige week nog versloeg in de bekerfinale. Wezet was een maatje te groot voor Tongeren (34-26) en eindigt zeker als winnaar van poule B. Terwijl Bocholt het in de kruisfinales tegen Tongeren opneemt, moet Wezet nog een weekje wachten op zijn tegenstander. Pelt en Hasselt spelen dan tegen elkaar met de 2e plaats als inzet.



Terwijl Bocholt het in de kruisfinales tegen Tongeren opneemt, moet Wezet nog een weekje wachten op zijn tegenstander. Pelt en Hasselt spelen dan tegen elkaar met de 2e plaats als inzet.

15-05-2021 15-05-2021.

22:30 22 uur 30. handbal Minicompetitie handbal: 1e zege voor Sporting Pelt in Hasselt

06-05-2021 06-05-2021.