13 uur 14. Livestream België-Cyprus woensdag 20.10u. Sporza zendt het barrageduel in de EK-voorronde tussen België en Cyprus uit. Woensdag om 20.10u vindt de match plaats in Hasselt. De uitzending op Ketnet begint om 20u, die streamen wij ook op deze pagina. Om 22.55u is er een samenvatting van de match op Eén.

13 uur 09. Red Wolves bekampen Cyprus in barrage voor Euro 2022. Het EK 2020 voor mannen is momenteel aan de gang, zonder de Belgische mannen. Die komen deze week in actie in de voorronde van het EK 2022. Als een van de 3 laagst geplaatste van de kwalificaties van het EK 2020 speelt België tegen een van 3 landen die de eerste kwalificatiefase voor het EK 2022 overleefde. Voor België kwam Cyprus uit de bus: woensdag is de heenmatch in Hasselt, zondag de terugmatch in Nicosia. De winnaar mag naar de tweede en eigenlijke kwalificatiefase voor het eindtoernooi in Hongarije en Slovakije.