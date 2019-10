Red Wolves klaren eerste klus in WK-kwalificatie: winnen van Estland

De Red Wolves hebben gedaan wat ze moesten doen in het WK-kwalificatietoernooi in Turkijke: winnen van Estland. Het werd 25-20. Zondag spelen de Belgische handballers tegen Turkije voor groepswinst. Enkel de groepswinnaar stoot door.

De Belgische handballers kwamen nochtans op achterstand en keken zelfs even tegen een kloof van 5 goals aan (3-8). Maar voor de rust hadden de Belgen alles rechtgezet en in de slotfase konden ze uitlopen van 19-18 tot 23-18. Daar brak de veer bij Estland.

09 uur 39. De eerste kwalificatieronde voor de Red Wolves is een drielandentoernooi in Turkije met Estland en het gastland als tegenstanders. Enkel de groepswinnaar gaat door naar de volgende kwalificatieronde. Het WK vindt plaats in Egypte in januari 2021.