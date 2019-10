22:54 22 uur 54. Lions zorgt voor triumviraat in BENE-League. Hurry Up is zijn perfecte rapport in de BENE-League kwijt. Lions smeerde de ongeslagen leider een fikse nederlaag aan en komt naast Bocholt en Hurry Up op kop. Wezet volgt in het spoor van de leiders na een eclatante zege tegen Houten. Hasselt en Haacht blijven onderaan bengelen met Aalsmeer. Lions zorgt voor triumviraat in BENE-League Hurry Up is zijn perfecte rapport in de BENE-League kwijt. Lions smeerde de ongeslagen leider een fikse nederlaag aan en komt naast Bocholt en Hurry Up op kop. Wezet volgt in het spoor van de leiders na een eclatante zege tegen Houten. Hasselt en Haacht blijven onderaan bengelen met Aalsmeer.

05-10-2019 05-10-2019.

22:18 22 uur 18. Bocholt klopt Aalsmeer. In een vooruitgeschoven duel van de 6e speeldag heeft Bocholt de zege thuis gehouden tegen Aalsmeer. De titelverdediger won met 37-31. Door de zege komt Bocholt op gelijke hoogte met Hurry Up, dat zaterdag nog aan de bak moet bij Lions.

01-10-2019 01-10-2019.

22:51 22 uur 51. Bocholt en Wezet in het spoor van de Nederlandse clubs. Titelverdediger Bocholt heeft op het veld van Hasselt een klinkende zege geboekt en blijft zo in het spoor van leider Hurry Up, dat thuis nipt tegen Volendam won. Ook Wezet doet nog mee om de knikkers, na een zege bij Haacht.

28-09-2019 28-09-2019.

23:52 23 uur 52. Bocholt met moeite. Titelverdediger Bocholt is nog niet helemaal op dreef dit seizoen. Vorige week leed het zijn eerste nederlaag en ook deze week ging het bijna fout op bezoek bij Sporting Pelt. Uiteindelijk won Bocholt toch met 24-25. Hurry Up is als enige ploeg nog ongeslagen, na een zege bij Wezet.

21-09-2019 21-09-2019.

22:24 22 uur 24. Bocholt verliest, Tongeren speelt gelijk. Titelverdediger Achilles Bocholt heeft zijn eerste punten laten liggen in de BeNe-League. Bocholt kon thuis tegen BEVO niet winnen (19-22) en zakt naar plaats 4 in de stand. Tongeren speelde dan weer gelijk tegen Wezet (35-35). Door het puntenverlies van de twee Belgische teams komt Hurry Up alleen aan de leiding. De Nederlandse ploeg is nog ongeslagen.

