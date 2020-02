21:38 21 uur 38. Bocholt loopt weg. Op de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie heeft Bocholt zijn voorsprong nog wat uitgebouwd. De titelverdediger won makkelijk bij Houten en achtervolgers Lions en Bevo lieten allebei punten liggen. Er was onderaan het klassement ook een zege van Atomix Haacht. Het klopte Hasselt in eigen huis. Het is voor Haacht pas de 3e zege van het seizoen. Bocholt loopt weg Op de voorlaatste speeldag in de reguliere competitie heeft Bocholt zijn voorsprong nog wat uitgebouwd. De titelverdediger won makkelijk bij Houten en achtervolgers Lions en Bevo lieten allebei punten liggen. Er was onderaan het klassement ook een zege van Atomix Haacht. Het klopte Hasselt in eigen huis. Het is voor Haacht pas de 3e zege van het seizoen.

29-02-2020 29-02-2020.

21:59 21 uur 59. Hasselt wint nagelbijter, Bocholt domineert opnieuw. Op speeldag 20 in de BENE-League handbal heeft Hasselt voor het opmerkelijkste resultaat gezorgd. De Limburgers wonnen een nagelbijter van Hurry Up (Ned) met het kleinste verschil: 26-25. Door hun zege wipt Hasselt over Volendam (Ned) naar de 9e plaats in de stand. De topper tussen Wezet en Lions (Ned) eindigde op een gelijkspel (34-34). Bocholt blijft comfortabel aan de leiding, na alweer een ruime overwinning tegen Haacht (42-25). Hasselt wint nagelbijter, Bocholt domineert opnieuw Op speeldag 20 in de BENE-League handbal heeft Hasselt voor het opmerkelijkste resultaat gezorgd. De Limburgers wonnen een nagelbijter van Hurry Up (Ned) met het kleinste verschil: 26-25. Door hun zege wipt Hasselt over Volendam (Ned) naar de 9e plaats in de stand. De topper tussen Wezet en Lions (Ned) eindigde op een gelijkspel (34-34). Bocholt blijft comfortabel aan de leiding, na alweer een ruime overwinning tegen Haacht (42-25).

22-02-2020 22-02-2020.

22:58 22 uur 58. Bocholt raast verder, ook eerste achtervolgers winnen. Bocholt blijft voorlopig op kruissnelheid in de BeNe-liga handbal. De leider had geen kind aan Hurry Up en won met 13 punten verschil. Ook de nummers 2 en 3 in de stand, Lions en Bevo, wonnen hun partijen, al had die laatste wel weinig overschot tegen rode lantaarn Haacht. In de stand verandert er niets. Bocholt raast verder, ook eerste achtervolgers winnen Bocholt blijft voorlopig op kruissnelheid in de BeNe-liga handbal. De leider had geen kind aan Hurry Up en won met 13 punten verschil. Ook de nummers 2 en 3 in de stand, Lions en Bevo, wonnen hun partijen, al had die laatste wel weinig overschot tegen rode lantaarn Haacht. In de stand verandert er niets.

15-02-2020 15-02-2020.

22:44 22 uur 44. 16e zege in 18 matchen. Leider Bocholt heeft zijn 16e overwinning van het seizoen geboekt. Oude rivaal Tongeren was het kind van de rekening op de 18e speeldag (33-27). Eerste achtervolger Lions pakte uit tegen rode lantaarn Atomix uit Haacht (37-27), Hasselt stuurde Aalsmeer met lege handen naar Nederland (26-23). 16e zege in 18 matchen Leider Bocholt heeft zijn 16e overwinning van het seizoen geboekt. Oude rivaal Tongeren was het kind van de rekening op de 18e speeldag (33-27). Eerste achtervolger Lions pakte uit tegen rode lantaarn Atomix uit Haacht (37-27), Hasselt stuurde Aalsmeer met lege handen naar Nederland (26-23).

08-02-2020 08-02-2020.

22:36 22 uur 36. Bocholt vergroot de kloof. Bocholt heeft zijn goeie vorm kunnen vasthouden tijdens de winterstop in de BENE-League. Het won ruim op bezoek bij Aalsmeer en is meteen ook zeker van een plaats in de Final Four van de grensoverschrijdende competitie. Door de nipte nederlaag van achtervolger Lions heeft de titelverdediger nu een bonus van 6 punten in het klassement. Onderin was er een interessant duel tussen Volendam en Atomix Haacht. De rode lantaarn uit België moest het onderspit delven en blijft met 4 punten achter. Bocholt vergroot de kloof Bocholt heeft zijn goeie vorm kunnen vasthouden tijdens de winterstop in de BENE-League. Het won ruim op bezoek bij Aalsmeer en is meteen ook zeker van een plaats in de Final Four van de grensoverschrijdende competitie. Door de nipte nederlaag van achtervolger Lions heeft de titelverdediger nu een bonus van 6 punten in het klassement. Onderin was er een interessant duel tussen Volendam en Atomix Haacht. De rode lantaarn uit België moest het onderspit delven en blijft met 4 punten achter.

22:16 22 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

01-02-2020 01-02-2020.

23:20 23 uur 20. Wezet wint moeizaam, Bocholt haalt het vlot. Leider Bocholt kon in de eerste helft maar moeilijk afstand nemen van Hasselt, maar in de tweede helft brak de weerstand bij Initia helemaal. Bocholt won met 30-21 en heeft als leider zes punten voorsprong op Lions, dat zondag nog aan de bak moet tegen Tongeren. Het op de derde plaats geklasseerde Wezet ging bijna met de billen bloot tegen rode lantaarn Atomix. Wezet leidde tien minuten voor tijd nog met 24-19, maar zag Atomix in de slotfase akelig dichtbij komen (31-30). Bevo handhaaft zich naast Wezet op de derde plaats na een vlotte zege tegen Aalsmeer. Pelt nam vlotjes de maat van Houtem (37-30) en blijft vijfde. Wezet wint moeizaam, Bocholt haalt het vlot Leider Bocholt kon in de eerste helft maar moeilijk afstand nemen van Hasselt, maar in de tweede helft brak de weerstand bij Initia helemaal. Bocholt won met 30-21 en heeft als leider zes punten voorsprong op Lions, dat zondag nog aan de bak moet tegen Tongeren. Het op de derde plaats geklasseerde Wezet ging bijna met de billen bloot tegen rode lantaarn Atomix. Wezet leidde tien minuten voor tijd nog met 24-19, maar zag Atomix in de slotfase akelig dichtbij komen (31-30). Bevo handhaaft zich naast Wezet op de derde plaats na een vlotte zege tegen Aalsmeer. Pelt nam vlotjes de maat van Houtem (37-30) en blijft vijfde.

21-12-2019 21-12-2019.

21:59 21 uur 59. Bocholt wint ruim, Bevo schuift plaatsje op. Leider in de BENE-League Bocholt heeft zijn wedstrijd tegen Sporting Pelt met sprekend gemak gewonnen: 36-26. Door het puntenverlies van Pelt kon Bevo een zaakje doen in het klassement. En dat deed het ook. Tegen Initia Hasselt had het niet veel marge, maar pakte het wel de volle buit. Bevo - dat de vorige speeldag leider Bocholt nog zeldzame punten ontfutselde - springt zo over Pelt naar de 4e plek. Onderaan het klassement pakte rode lantaarn Haacht eindelijk weer wat punten. Tegen Houten (voorlaatste) won het ruim: 31-23. Bocholt wint ruim, Bevo schuift plaatsje op Leider in de BENE-League Bocholt heeft zijn wedstrijd tegen Sporting Pelt met sprekend gemak gewonnen: 36-26. Door het puntenverlies van Pelt kon Bevo een zaakje doen in het klassement. En dat deed het ook. Tegen Initia Hasselt had het niet veel marge, maar pakte het wel de volle buit. Bevo - dat de vorige speeldag leider Bocholt nog zeldzame punten ontfutselde - springt zo over Pelt naar de 4e plek. Onderaan het klassement pakte rode lantaarn Haacht eindelijk weer wat punten. Tegen Houten (voorlaatste) won het ruim: 31-23.

21:58 Pelt ging zwaar onderuit tegen leider Bocholt. 21 uur 58. Pelt ging zwaar onderuit tegen leider Bocholt Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14-12-2019 14-12-2019.

23:10 23 uur 10. Zeldzaam puntenverlies Bocholt. BENE-League-leider Bocholt raakt op het parket van Bevo niet verder dan een 30-30-gelijkspel. De leider staat in de algemene rangschikking wel nog altijd 4 punten voor op Lions, dat aan Hasselt een taaie klant had maar wel met 27-25 won. De derby tussen Wezet en Tongeren eindigt ook al op een gelijkspel (28-28). Voldoende voor Wezet om de 3e plaats vast te houden met 1 punt voorsprong op Bevo en Sporting Pelt. Pelt verslaat Atomix Haacht met duidelijke 36-22-cijfers en is aan een indrukwekkende remonte bezig. Met nog 8 wedstrijden op de teller heeft het de deelname aan de Final Four in eigen hand. Zeldzaam puntenverlies Bocholt BENE-League-leider Bocholt raakt op het parket van Bevo niet verder dan een 30-30-gelijkspel. De leider staat in de algemene rangschikking wel nog altijd 4 punten voor op Lions, dat aan Hasselt een taaie klant had maar wel met 27-25 won. De derby tussen Wezet en Tongeren eindigt ook al op een gelijkspel (28-28). Voldoende voor Wezet om de 3e plaats vast te houden met 1 punt voorsprong op Bevo en Sporting Pelt. Pelt verslaat Atomix Haacht met duidelijke 36-22-cijfers en is aan een indrukwekkende remonte bezig. Met nog 8 wedstrijden op de teller heeft het de deelname aan de Final Four in eigen hand.