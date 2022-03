Thomas Pieters ziet kwalificatie voor knockoutfase door de vingers glippen op WK match play

08:26 08 uur 26. Pieters ziet het door de vingers glippen. Thomas Pieters heeft zich niet kunnen plaatsen voor de knockoutfase op het WK match play. In het beslissende 3e groepsduel moest de Belg titelverdediger Billy Horschel verslaan om door te stoten, maar het spannende duel draaide uit op een gelijkspel. Een ontgoocheling voor Pieters, die 5 birdies en geen enkele bogey op zijn scorekaart moest schrijven. Onze landgenoot had uitstekende papieren om te winnen: met nog 2 holes te spelen stond hij 2 up. Maar Horschel sloeg 2 van zijn 6 birdies op de laatste twee holes en zorgde zo nog voor een gelijkspel en de uitschakeling van Pieters. . Pieters ziet het door de vingers glippen Thomas Pieters heeft zich niet kunnen plaatsen voor de knockoutfase op het WK match play. In het beslissende 3e groepsduel moest de Belg titelverdediger Billy Horschel verslaan om door te stoten, maar het spannende duel draaide uit op een gelijkspel.



Een ontgoocheling voor Pieters, die 5 birdies en geen enkele bogey op zijn scorekaart moest schrijven. Onze landgenoot had uitstekende papieren om te winnen: met nog 2 holes te spelen stond hij 2 up. Maar Horschel sloeg 2 van zijn 6 birdies op de laatste twee holes en zorgde zo nog voor een gelijkspel en de uitschakeling van Pieters.

22:28 22 uur 28. Goeie start voor Pieters. Thomas Pieters heeft op de openingsdag zijn duel tegen de Amerikaan Tom Hoge gewonnen. Pieters begon furieus aan de partij en stond iets voor halfweg zelfs 5 holes voor (elke "gewonnen" hole levert een punt op in match play). Hoge zette in de kering nog een comeback in, maar met een birdie op de 15e hole was het Amerikaanse verzet toch gebroken. 2 holes later zat de wedstrijd er al op. Morgen neemt Pieters het op tegen de Australiër Min Woo Lee, die zijn match verloor tegen Billy Horschel. Horschel en Pieters leiden in groep 12. Enkel de groepswinnaar stoot door. . Goeie start voor Pieters Thomas Pieters heeft op de openingsdag zijn duel tegen de Amerikaan Tom Hoge gewonnen. Pieters begon furieus aan de partij en stond iets voor halfweg zelfs 5 holes voor (elke "gewonnen" hole levert een punt op in match play).



Hoge zette in de kering nog een comeback in, maar met een birdie op de 15e hole was het Amerikaanse verzet toch gebroken. 2 holes later zat de wedstrijd er al op.



Morgen neemt Pieters het op tegen de Australiër Min Woo Lee, die zijn match verloor tegen Billy Horschel. Horschel en Pieters leiden in groep 12. Enkel de groepswinnaar stoot door.

22:27 Prangend moment voor Thomas Pieters op de 13e hole, toen zijn bal op een sproeier belandde. Normaal gezien mag je dan de bal verplaatsen zonder strafslag, maar omdat de sproeier in de penalty zone lag (de rode lijn), mocht dat niet, iets waar Pieters het niet mee eens. 22 uur 27. Prangend moment voor Thomas Pieters op de 13e hole, toen zijn bal op een sproeier belandde. Normaal gezien mag je dan de bal verplaatsen zonder strafslag, maar omdat de sproeier in de penalty zone lag (de rode lijn), mocht dat niet, iets waar Pieters het niet mee eens.

