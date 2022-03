23:45 23 uur 45.

23:32 23 uur 32. Thomas Detry rukt op naar vierde plaats. Met een derde ronde van 68 slagen heeft Thomas Detry zich van de zevende naar de vierde plaats gegolfd op het Puntacana Championship (PGA Tour/3.7 miljoen dollar), dat plaatsvindt op de Corales golfbaan in het Domicaanse Punta Cana. Onze 29-jarige landgenoot, die van bij de start van het toernooi op een gedeelde zevende plaats stond, liep een derde ronde waarin hij zes birdies in de cup zag verdwijnen maar ook twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met een totaalscore van 206 slagen, tien onder par, telt de voormalige World Cup-winnaar vier slagen meer dan de Amerikaan Ben Martin die vanaf dag 1 de leiding waarneemt. De 44-jarige Martin, die in 2014 met de Shriners Hospitals for Children zijn enige overwinning behaalde op de Amerikaanse PGA Tour, telt twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Chad Ramey. . Thomas Detry rukt op naar vierde plaats Met een derde ronde van 68 slagen heeft Thomas Detry zich van de zevende naar de vierde plaats gegolfd op het Puntacana Championship (PGA Tour/3.7 miljoen dollar), dat plaatsvindt op de Corales golfbaan in het Domicaanse Punta Cana.

Onze 29-jarige landgenoot, die van bij de start van het toernooi op een gedeelde zevende plaats stond, liep een derde ronde waarin hij zes birdies in de cup zag verdwijnen maar ook twee bogeys op zijn kaart moest schrijven.

Met een totaalscore van 206 slagen, tien onder par, telt de voormalige World Cup-winnaar vier slagen meer dan de Amerikaan Ben Martin die vanaf dag 1 de leiding waarneemt. De 44-jarige Martin, die in 2014 met de Shriners Hospitals for Children zijn enige overwinning behaalde op de Amerikaanse PGA Tour, telt twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Chad Ramey.



11:01 11 uur 01. Status quo voor Detry. Thomas Detry blijft het goed doen op de Dominicaanse Republiek. Net als op dag 1 had Detry ook op de 2e dag 69 slagen nodig om rond te geraken. Daarmee blijft onze landgenoot op een gedeelde 7e plaats in de stand. De leiding is nog altijd in handen van de Amerikaan Ben Martin, die net als donderdag 66 slagen liet optekenen. Martien sloeg 8 birdies en moest ook 2 bogey's noteren. . Status quo voor Detry Thomas Detry blijft het goed doen op de Dominicaanse Republiek. Net als op dag 1 had Detry ook op de 2e dag 69 slagen nodig om rond te geraken. Daarmee blijft onze landgenoot op een gedeelde 7e plaats in de stand.



De leiding is nog altijd in handen van de Amerikaan Ben Martin, die net als donderdag 66 slagen liet optekenen. Martien sloeg 8 birdies en moest ook 2 bogey's noteren.

10:59 10 uur 59.

26-03-2022 26-03-2022.

07:02 07 uur 02. Goeie start voor Detry in de Dominicaanse Republiek. Thomas Detry heeft zich donderdag in de Dominicaanse Republiek met een openingsronde in 69 slagen, drie onder par, op een gedeelde zevende plaats gegolft op het Puntacana Championship op de Amerikaanse PGA Tour. Detry, die paste voor de Qatar Masters en opteerde om deel te nemen op de Caraïben, putte op zijn eerste negen holes vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij twee bogeys incasseren waartussen hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van drie onder par telt Detry drie slagen meer dan de Amerikaan Ben Martin, die de leiding waarneemt. Met een slag meer dan Martin volgt zijn landgenoot Adam Schenk. De Noord-Ier Graham McDowell, winnaar van het toernooi in 2019, staat op een gedeelde derde plaats met twee slagen meer dan de leider. . Goeie start voor Detry in de Dominicaanse Republiek Thomas Detry heeft zich donderdag in de Dominicaanse Republiek met een openingsronde in 69 slagen, drie onder par, op een gedeelde zevende plaats gegolft op het Puntacana Championship op de Amerikaanse PGA Tour. Detry, die paste voor de Qatar Masters en opteerde om deel te nemen op de Caraïben, putte op zijn eerste negen holes vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij twee bogeys incasseren waartussen hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van drie onder par telt Detry drie slagen meer dan de Amerikaan Ben Martin, die de leiding waarneemt. Met een slag meer dan Martin volgt zijn landgenoot Adam Schenk. De Noord-Ier Graham McDowell, winnaar van het toernooi in 2019, staat op een gedeelde derde plaats met twee slagen meer dan de leider.