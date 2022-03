07:02

07 uur 02. Goeie start voor Detry in de Dominicaanse Republiek. Thomas Detry heeft zich donderdag in de Dominicaanse Republiek met een openingsronde in 69 slagen, drie onder par, op een gedeelde zevende plaats gegolft op het Puntacana Championship op de Amerikaanse PGA Tour. Detry, die paste voor de Qatar Masters en opteerde om deel te nemen op de Caraïben, putte op zijn eerste negen holes vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft moest hij twee bogeys incasseren waartussen hij nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van drie onder par telt Detry drie slagen meer dan de Amerikaan Ben Martin, die de leiding waarneemt. Met een slag meer dan Martin volgt zijn landgenoot Adam Schenk. De Noord-Ier Graham McDowell, winnaar van het toernooi in 2019, staat op een gedeelde derde plaats met twee slagen meer dan de leider. .