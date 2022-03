16:46

16 uur 46. Thomas Detry blijft 65e na derde ronde . Met een derde ronde in 71 slagen, 1 onder par, heeft Thomas Detry in Hartbeespoort geen progressie kunnen maken. Met 209 slagen, 7 onder, is de 29-jarige Brusselaar 65e. Dat was ook al zijn positie na de tweede ronde. De 25-jarige Zuid-Afrikaan Hennie Du Plessis behield de leiding. Met nog 18 holes te spelen heeft hij 2 slagen voor op zijn landgenoot Richard Sterne en op de Spanjaarden Nacho Elvira, Adri Arnaus en Pablo Larrazabal. .