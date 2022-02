Thomas Pieters zakt weg naar plaats 38 in Saudi International

15:57 15 uur 57. Dag 3: Pieters moet 3 plaatsen prijsgeven. Met een derde ronde van 71 slagen moet Thomas Pieters 3 plaatsen in de algemene stand prijsgeven in de Saudi International. Pieters plaatste zich vlot voor de eindfase met een 2e ronde van 67 slagen. Vandaag nam hij een matige start. De 30-jarige Antwerpenaar moest op zijn eerste 8 holes 3 bogeys en 1 birdie op zijn scorekaart schrijven. Pieters eindigde de dag met een score van 1 over par en staat zo op een gedeelde 38e plaats. De Amerikaan Harold Varner, die genoeg had aan 68 slagen, neemt de leiding in de stand over. De 31-jarige die in 2016 de Australian Open won, telt een slag voorsprong op de Spanjaard Adri Arnaus. Met twee slagen meer dan Varner volgt de Engelsman Tommy Fleetwood. . Dag 3: Pieters moet 3 plaatsen prijsgeven Met een derde ronde van 71 slagen moet Thomas Pieters 3 plaatsen in de algemene stand prijsgeven in de Saudi International.

Pieters plaatste zich vlot voor de eindfase met een 2e ronde van 67 slagen. Vandaag nam hij een matige start. De 30-jarige Antwerpenaar moest op zijn eerste 8 holes 3 bogeys en 1 birdie op zijn scorekaart schrijven. Pieters eindigde de dag met een score van 1 over par en staat zo op een gedeelde 38e plaats.

De Amerikaan Harold Varner, die genoeg had aan 68 slagen, neemt de leiding in de stand over. De 31-jarige die in 2016 de Australian Open won, telt een slag voorsprong op de Spanjaard Adri Arnaus. Met twee slagen meer dan Varner volgt de Engelsman Tommy Fleetwood.

05-02-2022 05-02-2022.

Pieters, die met een eerste ronde van 73 slagen niet verder kwam dan een 85e plaats, begon aan zijn tweede ronde met een birdie op de tiende hole. Na twee bogeys putte de nummer 31 van de wereld een birdie weg op hole achttien.

Onze landgenoot, die twee weken geleden het Abu Dhabi Championship won en vorige week twaalfde werd in de Dubai Desert Classic, scoorde vervolgens nog birdies op de holes twee, vier en zeven. Wat goed was voor een van de betere ronden van de dag.

In de tussenstand boekt Pieters vijftig plaatsen winst en sluit hij dag twee af op de 35e stek. Intussen telt de zesvoudige European Tour-winnaar tien slagen meer dan de Amerikaan Harold Varner en de Spanjaard Adri Arnaus, die de leiding delen. Op twee slagen volgen de Australiër Cameron Smith en de Amerikaan Matthew Wolf.



04-02-2022 04-02-2022.

In de tussenstand telt hij twee slagen voorsprong op de Amerikanen Bubba Watson en Harold Varner, de Spanjaard Adri Arnaus, de Engelsman Sam Horsfield en de Japanner Ryosuke Kinoshita.

De Amerikaan Dustin Johnson, de regerende kampioen en ex-nummer 1 van de wereld, volgt op een gedeelde zevende plaats met drie slagen meer dan de leider.





De regerende Abu Dhabi Championship-kampioen nam niet meteen een goede start. Zo moest de 30-jarige Antwerpenaar twee bogeys incasseren op zijn drie eerste holes.

Pieters, de nummer 31 op de wereldgolfranglijst, trok de scheve situatie nadien recht met drie birdies. Op zijn laatste zes holes moest de zesvoudige European Tourwinnaar nog twee bogeys en een dubbele bogey incasseren waarmee hij niet verder kwam dan een ronde van drie over par en een daarbij horende 85e plaats.

De nummer 1 van ons land telt in de tussenstand elf slagen meer dan de Italiaan Matteo Manassero, die een foutloos parcours liep van acht onder par, 62 slagen.

03-02-2022 03-02-2022.