06:22

06 uur 22. Werk aan de winkel voor Thomas Pieters. Thomas Pieters staat na dag 1 op de Arnold Palmer Invitational (PGA Tour/12 miljoen dollar) op een gedeelde 83e plaats. Op de Bay Hill golfbaan in h Orlando moest hij genoegen nemen met een ronde van 74 slagen, 2 boven de par van de baan. Pieters, die op de tweede parcourshelft van start ging, begon aan zijn ronde met 2 bogeys. Na birdies op de holes 12 en 4, volgden er op zijn laatste 5 holes nog 2 birdies, maar ook 2 bogeys en een dubbele bogey op de 8 hole, waar hij de bal bij zijn 2e slag in het water zag verdwijnen. Met zijn ronde van 2 over par telt Pieters 9 slagen meer dan Rory McIlroy, die rond kwam in 65 slagen. De 32-jarige Noord-Ier, die het toernooi in 2018 op zijn palmares schreef, telt 2 slagen voorsprong op een Amerikaans trio met Billy Horschel, Beau Hossler en J.J. Spaun die de tweede plaats delen. .