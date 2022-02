06:39

06 uur 39. Thomas Pieters heeft op Californische grond nog niet helemaal zijn draai gevonden. In de eerste ronde sloot hij met 73 slagen, twee boven par. Daarmee staat hij op een gedeelde 89e plaats. Op vier holes had hij een bogey nodig en op de laatste hole over 470 yards sloot hij de dag af met twee slagen boven par. Leider in Californië na de openingsdag is de Chileen Joaquin Niemann, die tien slagen minder nodig had dan Pieters. .