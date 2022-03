10:36

10 uur 36. Met +3 haalt Pieters net de cut . Thomas Pieters moest achtervolgen na een eerste dag in 74 slagen. Hij deed iets beter, 73 slagen, en dat was net voldoende voor de cut. Met 3 boven par mocht hij nog mee, vanaf 4 boven par vielen het deelnemersveld af. Pieters moest op de eerste parcourshelft een bogey en een birdie toestaan, op de tweede parcourshelft volgden twee bogeys en op hole 16 nog een birdie. Met een totaal van 147 rukte Pieters op van de 83e naar de 63e plaats. De leiding is in handen van de Noor Viktor Hovland, die rondkwam in 66 en zo 9 onder par staat. Rory McIllroy viel van de 1e naar de 2e plaats terug, vergezeld door de Engelsman Hatton en de Amerikaan Gooch. De drie volgen op 2 slagen van de 24-jarige Noor, die al 5 toernooien won, waarvan 3 op de PGA Tour. Hatton won in Orlando in 2020, McIllroy in 2018. .