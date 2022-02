14:15

14 uur 15. Detry verliest terrein. Met een derde ronde van 71 slagen is Thomas Detry naar een gedeelde 59e gezakt op het Ras Al Khaimah golftoernooi. De 29-jarige Brusselaar begon nochtans goed aan zijn derde ronde. Na een bogey op de tweede hole putte hij op de volgende vier holes drie birdies weg. Op de laatste negen holes kon Detry de positieve lijn niet verder trekken. Zo zag hij de bal nog twee keer in het water verdwijnen wat zich vertaalde in twee bogeys. Met nog een birdie op de dertiende hole sloot hij dag drie af op een gedeelde 59e plaats. In de tussenstand telt Detry veertien slagen meer dan de Nieuw-Zeelander Ryan Fox die het toernooi blijft domineren. De 35-jarige zette een derde ronde neer van 65 slagen waarmee hij de concurrentie met zes slagen vooraf gaat. .