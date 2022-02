Thomas Detry slaat zijn golfballetje richting de 9e plaats in de Emiraten

13:54

13 uur 54. Slotfase nekt Detry, Højgaard superieur. Thomas Detry heeft op de slotdag kunnen standhouden in de top 10, maar plaatsen winnen zat er niet meer in voor de Brusselaar. Met een rondje van 71 slagen had hij zijn minste dag van de vier, met onder meer 4 bogeys, waarvan 2 in de laatste 3 holes. Als Detry die laatste bogeys had kunnen vermijden, was hij gedeeld op de 3e plaats geëindigd. De top 2 eindigde ver boven de rest. Jordan Smith kietelde leider Nicolai Højgaard nog, maar de Deen eindigde sterk en won nog ruim. .