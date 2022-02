Thomas Detry opent met 3e plaats in Ras al Khaimah Championship, Colsaerts 68e

17:04

17 uur 04. Dag 1: Detry opent met 3e plaats, Colsaerts 68e. Thomas Detry heeft zich met een eerste ronde van 66 slagen op een gedeelde derde plaats genesteld op het Ras al Khaimah Championship (DP World Tour/2 miljoen dollar), dat doorgaat op de Al Hamra golfbaan in het Saudische Ras al Khaimah. De 29-jarige Brusselaar putte tijdens zijn eerste ronde zeven birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Detry, die nog steeds op zoek is naar een eerste overwinning op de DP World Tour (European Tour), telt een slag meer dan de Duitser Sebastian Heisele en de Schot Scott Jamieson die de leiding delen. Nicolas Colsaerts sloot dag een af op een gedeelde 68e stek. .