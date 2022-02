16:18

16 uur 18. Thomas Detry gedeeld 51e op openingsdag. Thomas Detry golfde zich afgelopen weekend nog naar een 9e plek op het Ras al-Khaimach-toernooi. In de Ras al-Khaimach Classic is de start van de Belg minder indrukwekkend. Detry had 70 slagen nodig om de 18 holes te ronden. Goed voor een gedeelde 51e plek in de tussenstand. Dat zijn 7 slagen meer dan leider Ryan Fox. De Nieuw-Zeelander heeft met een score van 63 al 2 slagen voorsprong op de Portugees Ricardo Gouveia en 3 meer dan de Duitser Yannik Paul. .