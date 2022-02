Thomas Detry houdt stand in top 4 in Ras al Khaimah Championship, Colsaerts 96e

17:36

17 uur 36. Dag 2: Detry blijft in top 4, Colsaerts eindigt als 96e. Thomas Detry is na een tweede ronde van 69 slagen van de derde naar de vierde plaats gezakt op het Ras al Khaimah Championship (DP World Tour/2 miljoen dollar). Onze 29-jarige landgenoot, die op de tweede parcourshelft van start ging, moest op zijn derde hole een bogey op zijn kaart schrijven. Detry trok de scheve situatie recht met een birdie en een eagle op de zeventiende en achttiende hole. Na een birdie op hole drie miste hij naar het einde toe enkele fairways en kon hij geen birdies meer scoren. Met zijn ronde van drie onder par en een totaalscore van 135 slagen telt Detry vijf slagen meer dan David Law, die met een ronde van 64 slagen de leiding greep. De 30-jarige Schot telt twee slagen voorsprong op de Deen Nicolai Højgaard, de tweelingsbroer van Rasmus Højgaard die vijftiende staat. Op plaats drie met vier slagen meer dan de leider volgt de Spanjaard Adrian Otaegui; die met een ronde van 63 slagen de beste score van de dag neerzette. Nicolas Colsaerts kon zich niet plaatsen voor de finaleronden. Onze landgenoot, die voor zijn tweede ronde 73 slagen nodig had, eindigde op de 96e stek. .