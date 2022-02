14:16 14 uur 16. Thomas Detry heeft zijn week afgesloten op de 54e plaats. Detry had voor zijn slotronde 69 slagen nodig, 3 onder par. Hij liet 6 birdies noteren en 3 bogeys. Detry liep nog enkele plaatsen in na gisteren, maar een hoofdrol was niet voor hem weggelegd. De eindwinst was voor de Nieuw-Zeelander Ryan Fox. . Thomas Detry heeft zijn week afgesloten op de 54e plaats. Detry had voor zijn slotronde 69 slagen nodig, 3 onder par. Hij liet 6 birdies noteren en 3 bogeys. Detry liep nog enkele plaatsen in na gisteren, maar een hoofdrol was niet voor hem weggelegd. De eindwinst was voor de Nieuw-Zeelander Ryan Fox.

13-02-2022.

14:15 14 uur 15. Detry verliest terrein. Met een derde ronde van 71 slagen is Thomas Detry naar een gedeelde 59e gezakt op het Ras Al Khaimah golftoernooi. De 29-jarige Brusselaar begon nochtans goed aan zijn derde ronde. Na een bogey op de tweede hole putte hij op de volgende vier holes drie birdies weg. Op de laatste negen holes kon Detry de positieve lijn niet verder trekken. Zo zag hij de bal nog twee keer in het water verdwijnen wat zich vertaalde in twee bogeys. Met nog een birdie op de dertiende hole sloot hij dag drie af op een gedeelde 59e plaats. In de tussenstand telt Detry veertien slagen meer dan de Nieuw-Zeelander Ryan Fox die het toernooi blijft domineren. De 35-jarige zette een derde ronde neer van 65 slagen waarmee hij de concurrentie met zes slagen vooraf gaat.

12-02-2022.

16:18 16 uur 18. Thomas Detry gedeeld 51e op openingsdag. Thomas Detry golfde zich afgelopen weekend nog naar een 9e plek op het Ras al-Khaimach-toernooi. In de Ras al-Khaimach Classic is de start van de Belg minder indrukwekkend. Detry had 70 slagen nodig om de 18 holes te ronden. Goed voor een gedeelde 51e plek in de tussenstand. Dat zijn 7 slagen meer dan leider Ryan Fox. De Nieuw-Zeelander heeft met een score van 63 al 2 slagen voorsprong op de Portugees Ricardo Gouveia en 3 meer dan de Duitser Yannik Paul.

Detry had 70 slagen nodig om de 18 holes te ronden. Goed voor een gedeelde 51e plek in de tussenstand. Dat zijn 7 slagen meer dan leider Ryan Fox. De Nieuw-Zeelander heeft met een score van 63 al 2 slagen voorsprong op de Portugees Ricardo Gouveia en 3 meer dan de Duitser Yannik Paul.