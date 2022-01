Thomas Pieters is na een eerste ronde in 65 slagen derde, Thomas Detry had twee slagen meer nodig en staat op de negende plaats. Ook Nicolas Colsaerts, met 70 slagen 38e, deed het niet onaardig.

17 uur 21. Uitstekend Belgisch begin. Thomas Pieters is na een eerste ronde in 65 slagen derde, Thomas Detry had twee slagen meer nodig en staat op de negende plaats. Ook Nicolas Colsaerts, met 70 slagen 38e, deed het niet onaardig. .

17 uur 17. De dag van de Belgen. Thomas Pieters, de nummer 69 op de wereldranglijst, zette een fraaie ronde van zeven onder par neer op de Yas Links golfbaan. Hij sloeg zes birdies en een eagle, waartegen hij een keer in de fout ging. De runner-up van 2016 volgt op twee slagen van de Schot Scott Jamieson, die alleen de leiding waarneemt. "Ik heb geen greens gemist en dat is al heel positief", verklaarde de vijfvoudige European Tourwinnaar. "Het was al van november vorig jaar geleden dat ik een toernooi speelde. Je moet op deze baan een beetje je verbeelding gebruiken." "De eerste twaalf holes gingen vrij vlot, maar de laatste drie zijn lastig. De baan waar we vorig jaar op speelden lag mij beter, maar ik heb een goede dag achter de rug. Vrijdag zou de wind een belangrijke rol spelen. Als dat zo is, zal een ronde in par, 72 slagen, meer dan behoorlijk zijn.'" Thomas Detry putte meteen drie birdies weg op zijn eerste drie holes. Op de holes vier en vijf ging de 29-jarige Brusselaar in de fout. Op zijn resterende dertien holes realiseerde hij nog vier birdies, goed voor een ronde in vijf onder. Nicolas Colsaerts werd twee weken terug opgenomen met een zeldzame nierziekte, maar is voldoende is hersteld om deel te nemen aan het eerste grote toernooi van het nieuwe seizoen. De 39-jarige Brusselaar noteerde op zijn eerste zes holes drie bogeys en een birdie noteerde. Op de volgende twaalf putte hij nog vier birdies weg. .