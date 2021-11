Thomas Pieters blijft uitstekend op dreef in Portugal. Zaterdag heeft hij zijn fantastische tweede dag bevestigd met opnieuw een ijzersterke prestatie, waardoor hij morgen als leider aan de slotdag mag beginnen. Pieters liet vandaag steken vallen op hole 3, hole 5 en hole 16, met respectievelijk een bogey een dubbele bogey en opnieuw een bogey. Maar die mindere holes maakt hij helemaal goed op de rest van de baan, met liefst 8 birdies en zelfs een eagle op hole 12 (par 5). Na 3 dagen noteert Pieters een score van -16, evenveel als de Fransman Matthieu Pavon. Nummer 3 Lucas Bjerregaard volgt al op 4 slagen. Nicolas Colsaerts kende opnieuw een tegenvallende dag. Met 76 slagen bleef hij 5 slagen boven de par van de baan. Colsaerts is gedeeld 62e in de stand.

18 uur 13. Pieters aan de leiding. Thomas Pieters blijft uitstekend op dreef in Portugal. Zaterdag heeft hij zijn fantastische tweede dag bevestigd met opnieuw een ijzersterke prestatie, waardoor hij morgen als leider aan de slotdag mag beginnen. Pieters liet vandaag steken vallen op hole 3, hole 5 en hole 16, met respectievelijk een bogey een dubbele bogey en opnieuw een bogey. Maar die mindere holes maakt hij helemaal goed op de rest van de baan, met liefst 8 birdies en zelfs een eagle op hole 12 (par 5). Na 3 dagen noteert Pieters een score van -16, evenveel als de Fransman Matthieu Pavon. Nummer 3 Lucas Bjerregaard volgt al op 4 slagen. Nicolas Colsaerts kende opnieuw een tegenvallende dag. Met 76 slagen bleef hij 5 slagen boven de par van de baan. Colsaerts is gedeeld 62e in de stand. .

De eerste negen holes waren moeilijk. Er was op dat moment veel wind waarbij ik enkele keren in de problemen kwam. Op de tweede parcourshelft liep het veel vlotter. Zo heb ik een aantal belangrijke putts gemaakt. Ik ben vooral tevreden met mijn score van 16 onder par. Ik hoop dat ik zondag de kans krijg om het af te maken.

18 uur 12. De eerste negen holes waren moeilijk. Er was op dat moment veel wind waarbij ik enkele keren in de problemen kwam. Op de tweede parcourshelft liep het veel vlotter. Zo heb ik een aantal belangrijke putts gemaakt. Ik ben vooral tevreden met mijn score van 16 onder par. Ik hoop dat ik zondag de kans krijg om het af te maken. Thomas Pieters.

19:59

19 uur 59. Pieters en Colsaerts in de subtop, droomrondje voor de Italiaan Bertasio. Ondanks twee bogeys kort na elkaar halverwege heeft Thomas Pieters de eerste dag van de Porgual Masters in de top 10 afgesloten. Nicolas Colsaerts volgt 1 slag verderop, na 3 birdies en 1 eagle maar ook 3 bogeys. De kloof met leider Nino Bertasio is wel al groot. De Italiaan werkte zijn rondje in Vilamoura af in amper 61 slagen. Is zijn voorsprong van 4 slagen op de nummer 2, de Spanjaard Arnaus, voldoende om nu al van de winst te dromen? .