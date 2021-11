19:59

19 uur 59. Pieters en Colsaerts in de subtop, droomrondje voor de Italiaan Bertasio. Ondanks twee bogeys kort na elkaar halverwege heeft Thomas Pieters de eerste dag van de Porgual Masters in de top 10 afgesloten. Nicolas Colsaerts volgt 1 slag verderop, na 3 birdies en 1 eagle maar ook 3 bogeys. De kloof met leider Nino Bertasio is wel al groot. De Italiaan werkte zijn rondje in Vilamoura af in amper 61 slagen. Is zijn voorsprong van 4 slagen op de nummer 2, de Spanjaard Arnaus, voldoende om nu al van de winst te dromen? .