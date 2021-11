Detry zakt weg op dag twee in Dubai, Colsaerts haal de cut wél

16:14

16 uur 14. Detry valt terug op dag twee, Colsaerts doet beter. Thomas Detry is op de tweede dag helemaal weggezakt in Dubai. Na een ronde van 73 slagen haalde hij de cut net niet met -4. Nicolas Colsaerts deed het een pak beter. Hij rukte dankzij zes birdies en een ronde van 67 slagen op van de 68e naar 57e plaats met een score van -5. Hij haalde daarmee de cut net wél. De leidersplaats in Dubai is voorlopig voor de Fransman Antoine Rozner met een score van -15. .