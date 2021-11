Nicolas Colsaerts is van de 57 naar de 16e plaats opgerukt in Dubai. De omstandigheden op zaterdag waren ideaal, waardoor de scores ook erg laag lagen. Colsaerts sloeg 8 birdies, goed voor een rondje van 64 slagen.

13 uur 24. Colsaerts maakt 41 plaatsen goed op "moving day". Nicolas Colsaerts is van de 57 naar de 16e plaats opgerukt in Dubai. De omstandigheden op zaterdag waren ideaal, waardoor de scores ook erg laag lagen. Colsaerts sloeg 8 birdies, goed voor een rondje van 64 slagen. Hij volgt nu op 6 slagen van het leidersduo Joachim Hansen en Francesco Laporta. Zij eindigden hun dag op -5. Om de top 10 binnen te komen, hoeft Colsaerts op de laatste dag maar 1 slag goed te maken. .

16 uur 14. Detry valt terug op dag twee, Colsaerts doet beter. Thomas Detry is op de tweede dag helemaal weggezakt in Dubai. Na een ronde van 73 slagen haalde hij de cut net niet met -4. Nicolas Colsaerts deed het een pak beter. Hij rukte dankzij zes birdies en een ronde van 67 slagen op van de 68e naar 57e plaats met een score van -5. Hij haalde daarmee de cut net wél. De leidersplaats in Dubai is voorlopig voor de Fransman Antoine Rozner met een score van -15. .