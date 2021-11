Colsaerts glijdt nog weg op slotdag, Deen Joachim Hansen wint in Dubai

14:02

14 uur 02. Colsaerts tuimelt weer naar beneden. Nicolas Colsaerts heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn sterke 3e dag in Dubai. Met 3 bogeys op de eerste 4 holes begon hij zelfs dramatisch, maar met nog 4 birdies in de rest van zijn rondje eindigde hij toch nog net onder par. Hij zakt wel van de 16e naar de 31e plaats terug. De overwinning is voor de Deen Joachim B. Hansen. De Oostenrijker Bernd Wiesberger kwam nog sterk opzetten, maar Hansen hield zijn zenuwen in bedwang op de laatste holes. Ook de Italiaan Francesco Laporta deed nog mee om de knikkers. Hij bleef wel foutloos, al volstonden 3 birdies niet om minstens een play-off af te dwingen. .