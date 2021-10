20:41

20 uur 41. Detry voorlopig beste Belg. Na een eerste ronde van 72 slagen is Thomas Detry voorlopig 22e in Sotogrande. Hij is daarmee de beste Belg. Nicolas Colsaerts had 75 slagen nodig, Thomas Pieters nog eentje meer. Alles kan nog: de Spanjaard Jon Rahm, de nummer een van de wereld en winnaar van het toernooi in 2019, staat na dag één pas 107e met 78 slagen. .