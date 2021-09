20:16

20 uur 16. Pieters verliest terrein. Na een derde ronde van 71 slagen is Thomas Pieters naar de veertiende plaats gezakt op het PGA Championship golftoernooi. Pieters, die met een foutloze tweede ronde van 66 slagen was opgeklommen naar de achtste plaats, putte op zijn eerste vier holes twee birdies weg, waarmee hij even op de tweede plaats vertoefde. Op de holes zeven, elf en veertien ging hij in de fout, maar op de veertiende en achttiende hole putte de 29-jarige Antwerpenaar nog twee birdies weg, wat resulteerde in een ronde van één onder par en een gedeelde veertiende plaats. In de stand telt Pieters vijf slagen meer dan de Italiaan Francesco Laporta die alleen de leiding waarneemt en een slag beter doet dan de Engelsman Laurie Canter. De 29-jarige Italiaan die vorige week al sterk voor de dag kwam met een vierde plaats in de Italian Open, won nog nooit een toernooi op het hoogste niveau, maar werd twee jaar terug wel eindwinnaar in de Road to Mallorca, het Challenge Tour eindklassement. .