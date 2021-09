20:31

20 uur 31. Detry stijgt naar 2e plaats. Met een sterke tweede ronde van 66 slagen staat Thomas Detry op een gedeelde tweede plaats in The Dutch Open. De 28-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte zeven birdies weg en moest slechts een bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn totaalscore van 133 slagen, elf onder par, telt hij een slag meer dan de Zweed Kristoffer Broberg, die alleen de leiding waarneemt. "Ik ben zeer tevreden met mijn ronde", liet Detry weten. "Na een ronde van vijf onder par nu een ronde van zes onder par. De pinposities waren nochtans iets moeilijker, maar ik blijf de fairways en de greens goed raken. Deze morgen was het iets frisser, maar de baan is in perfecte staat. Het lijkt wel een linksgolfbaan zoals in het Schotse Kingsbarns. Ik heb hier al enkele keren gespeeld en dat is een voordeel. Ik weet waar ik de bal moet slaan en waar je moet oppassen. Het is een goede voorbereiding op het Dunhill Championship, dat eind deze maand op het programma staat." Voor Thomas Pieters liep het minder vlot. Het werd een dag van net niet voor de 29-jarige Antwerpenaar. Met een ronde waarin hij twee birdies noteerde en een bogey op zijn kaart moest schrijven, 71 slagen, zakte hij van de 24e naar de 39e plaats. .