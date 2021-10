Nicolas Colsaerts zakt wat weg na mindere tweede dag in Schotland

19:07

19 uur 07. Colsaerts zakt weg. Na een minder goede tweede dag is Nicolas Colsaerts weggezakt naar de 16e plaats in Schotland. Onder moeilijke omstandigheden, met een stevige wind, startte hij nochtans goed met twee birdies op de eerste drie holes. Daarna ging het bergaf voor de 38-jarige Brusselaar. Met 75 slagen bleef hij 11 boven zijn totaal van gisteren, goed voor -5 na twee dagen. Thomas Pieters is voorlopig 41e, ook hij had 70 slagen nodig vandaag, Detry 100e. .