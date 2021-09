20:53

20 uur 53. Uitstekende Colsaerts op dag 1. Nicolas Colsaerts is uitstekend gestart in Schotland. Onze landgenoot staat na de 1e dag aan de leiding na een eerste rondje van 64 slagen, 8 onder par. Colsaerts moest op de 2e hole nog een bogey op zijn kaart schrijven, maar op de resterende 16 holes putte hij 2 eagles en 5 birdies weg. Hij deelt de leiding met de Spanjaard Adri Arnaus, de Engelsman Tyrrel Hatton en de Chinees Li Haotong. Voor Thomas Pieters en Thomas Detry liep het minder vlot. Allebei deden ze niet beter dan 72 slagen en een gedeelde 105e plaats. Om na 3 rondes de cut te halen is een plaats in de top zestig nodig. .