Detry dient slechte scorekaart in en is gediskwalificeerd, Pieters 8e in Surrey

21 uur 27. Detry gediskwalificeerd, Pieters rukt op. Na de tweede dag van de PGA Championship is de Thai Kiradech Aphinbarnrat de enige leider met een score van -12. Thomas Detry, gisteren nog de beste Belg, werd vandaag gediskwalificeerd na het indienen van een incorrecte scorekaart. Thomas Pieters heeft wel een goede tweede dag achter de rug. Hij is nu gedeeld 8e met -8. Voor Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop, hij haalde de cut niet. .

21:39

21 uur 39. Detry opent met -3, Pieters met -2. Thomas Detry is het beste van de drie Belgen uit de startblokken geschoten in Surrey. Hij opende met een ronde van 69 slagen, goed voor -3 en een gedeelde 12e plaats. Thomas Pieters deed één slag minder goed dan zijn naamgenoot, hij is voorlopig gedeeld 22e. Nicolas Colsaerts haalde net par met 72 slagen. Niet alle spelers hebben alle holes kunnen afwerken door de invallende duisternis. De leidersplaats is voorlopig voor de Thai Kiradech Aphibarnrat en de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout met -8. .