07:28 07 uur 28. Mindere dag voor Manon De Roey. Onze Belgische deelneemster Manon De Roey heeft er een wisselvallige voorlaatste dag opzitten. Ze wisselde drie birdies (op holes 5, 6 en 17) af met dubbel zoveel bogeys (op holes 3, 4, 8, 9, 14 en 18). Vooral de negende hole ligt De Roey niet, want daar moest ze nu al voor de derde dag op een rij een slag inleveren. In de tussenstand zakt De Roey van de 11e naar de 34e plaats. Met een totaalscore van -1 is een podiumplaats sowieso gaan vliegen. Al was dat ook niet De Roeys doel op haar eerste Spelen. Ze wilde vooral genieten.

07:26 07 uur 26. Korda blijft kordaat op kop, vooral spannend om brons. Ze had geen zo'n begenadigde dag als gisteren (toen ze haar ronde afwerkte in 9 onder par), maar met een rondje in twee onder par blijft de Amerikaanse major-winnares Nelly Korda wel de rangschikking aanvoeren met 15 slagen onder het baangemiddelde. Voor aanvang van de slotronde heeft ze drie slagen voorsprong op de Indiase Aditi Ashok. De strijd om de bronzen plok ligt nog wagenwijd open. Vier speelsters staan op -10 en ook de drie speelsters die op -8 staan, zijn zeker nog niet kansloos.

07:25 Twee thuisspeelsters strijden nog om een medaille:. 07 uur 25. Twee thuisspeelsters strijden nog om een medaille:

08:54 08 uur 54. Sterke De Roey schuift de subtop binnen. Manon De Roey was gisteren al tevreden met haar rondje in par, maar vandaag kan ze nog veel meer jubelen. Met dank aan een verbluffende back nine, waarbij ze op vijf van de laatste zes holes een birdie sloeg door excellent te putten, tekent ze haar scorekaart af met 67 slagen, vier onder par. Daarmee springt ze naar een gedeelde elfde plaats. De kloof richting de medailles is wel groot, want ook haar concurrentes haalden hun beste golf boven. De Amerikaanse major-winnares Nelly Korda leidt de dans met -13, gevolgd door een trio (de Indische Ashok en de twee Deense dames Koerstz Madsen en Pedersen) met -9.

08:49 08 uur 49. Hole-in-one! Op de zevende hole heeft de Marokkaanse Maha Haddioui maar één slag nodig vanaf 149 meter:. Hole-in-one! Op de zevende hole heeft de Marokkaanse Maha Haddioui maar één slag nodig vanaf 149 meter:

08:26 Wat een score! De Amerikaanse Nelly Korda, die eind juni nog het Women's PGA Championship won, neemt riant de leiding na een onwaarschijnlijke ronde in 9 onder par. Ze sloeg onder meer 9 birdies en een eagle. 08 uur 26. Wat een score! De Amerikaanse Nelly Korda, die eind juni nog het Women's PGA Championship won, neemt riant de leiding na een onwaarschijnlijke ronde in 9 onder par. Ze sloeg onder meer 9 birdies en een eagle.

08:54 08 uur 54. Tevreden De Roey begint met rondje in par. Onze landgenote Manon De Roey geeft toe dat ze met de nodige zenuwen aan haar olympische avontuur begon, maar daar was niets van te merken. Op de eerste acht holes presteerde ze uitstekend met twee birdies. Op holes 9 en 10 liet ze een steekje vallen, waardoor ze haar eerste ronde eindigt met 71 slagen, perfect het gemiddelde van de baan. Daarmee staat ze voorlopig gedeeld 23e. Het was vandaag trouwens enorm heet op de golfbaan. De temperatuur piekte tot 35 graden Celsius. "Op de Tour spelen we wel vaker in zo'n warmte, dus ik ben dat wel gewoon", vertelt De Roey.

Het was vandaag trouwens enorm heet op de golfbaan. De temperatuur piekte tot 35 graden Celsius. "Op de Tour spelen we wel vaker in zo'n warmte, dus ik ben dat wel gewoon", vertelt De Roey.

08:52 08 uur 52. Bekijk de samenvatting van De Roeys eerste ronde:. Bekijk de samenvatting van De Roeys eerste ronde:

08:51 08 uur 51. Ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Het is een hele eer om hier te zijn, dus ik wil vooral genieten. Ik heb er heel veel goesting in. Vooral op de eerste hole was ik wel zenuwachtig. Manon De Roey. Ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Het is een hele eer om hier te zijn, dus ik wil vooral genieten. Ik heb er heel veel goesting in. Vooral op de eerste hole was ik wel zenuwachtig. Manon De Roey

08:50 08 uur 50. Het deelnemersveld is heel sterk. Twaalf van de eerste vijftien speelsters op de wereldranking zijn hier. Als ik de top 20 haal, ben ik tevreden, maar ik ga proberen om nog hoger te eindigen. Ik heb vandaag een paar tee shots gemist, dus daar ga ik morgen aan werken. Manon De Roey. Het deelnemersveld is heel sterk. Twaalf van de eerste vijftien speelsters op de wereldranking zijn hier. Als ik de top 20 haal, ben ik tevreden, maar ik ga proberen om nog hoger te eindigen. Ik heb vandaag een paar tee shots gemist, dus daar ga ik morgen aan werken. Manon De Roey

08:49 08 uur 49. De baan is fantastisch! Ze speelt redelijk lang, maar dat is in mijn voordeel, want ik sla iets verder dan gemiddeld. Manon De Roey. De baan is fantastisch! Ze speelt redelijk lang, maar dat is in mijn voordeel, want ik sla iets verder dan gemiddeld. Manon De Roey

08:48 De Zweedse Sagström is de "clubhouse leader". Zij sloeg als enige in het deelnemersveld geen enkele bogey:. 08 uur 48. De Zweedse Sagström is de "clubhouse leader". Zij sloeg als enige in het deelnemersveld geen enkele bogey:

08:46 08 uur 46. De Roey: "Heel tevreden over m'n eerste dag". De Roey: "Heel tevreden over m'n eerste dag"