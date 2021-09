Pieters stijgt na goed rondje in Rome, Detry en Colsaerts halen cut niet

Op dag twee van de Italian Open in Rome hebben de Belgen met wisselend succes gepresteerd. Thomas Pieters steeg 11 plaatsen na een rondje in 2 onder par. Hij staat zo 26e, op 5 slagen van de Australische leider Lee.

22 uur 31. Pieters staat zijn mannetje, Colsaerts en Detry halen de cut niet. Op dag twee van de Italian Open in Rome hebben de Belgen met wisselend succes gepresteerd. Thomas Pieters steeg 11 plaatsen na een rondje in 2 onder par. Hij staat zo 26e, op 5 slagen van de Australische leider Lee. Nicolas Colsaerts herpakte zich goed na zijn dramatische openingsronde van donderdag. Gisteren ging hij 6 slagen boven par, vandaag ging hij er 3 onder. Met zijn totaal van +3 kwam hij wel tekort om de cut te halen. Zijn toernooi zit erop. Ook Thomas Detry mag zijn koffers pakken in Rome. Hij opende gisteren matig met 1 slag boven par en deed het vandaag nog een pak minder. Met een rondje van 75 slagen komt hij uit op een score van +5. Einde verhaal voor hem. .

21 uur 46. Pieters beste Belg in buurt van Rome. Met een openingsronde van 70 slagen en een gedeelde 37e plaats is Thomas Pieters de beste Belg na de eerste dag in de Italian Open. In de buurt van Rome putte de 29-jarige Antwerpenaar vijf birdies weg, maar hij moest ook vier bogeys op zijn kaartje bijschrijven. Het voorlopige leiderstrio: de Zweed Henrik Stenson, de Australiër Min Woo Lee en de Fin Kalle Samooja. Zij doen zes slagen beter dan Pieters. Thomas Detry is voorlopig 73e, Nicolas Colsaerts 140e. .