Pieters eindigt in top 20 in Rome, Deen wint week na zijn tweelingbroer

19:43 19 uur 43. Pieters eindigt als 18e. Met een ultieme ronde van 71 slagen heeft Thomas Pieters zondag nog twee plaatsen winst geboekt op de Italian Open. Hij beëindigde het toernooi op de Marco Simone golfbaan, waar in 2023 de Ryder Cup zal plaatsvinden, op de 18e plaats. Pieters, die deze week 4 ronden onder par neerzette, leek even op weg naar een nog veel betere uitslag. Met 3 birdies in zijn eerste 7 holes dook hij de top 10 binnen, maar daarna liep het veel minder. Hij moest nog 3 bogeys en 1 birdie op zijn kaart schrijven. . Pieters eindigt als 18e Met een ultieme ronde van 71 slagen heeft Thomas Pieters zondag nog twee plaatsen winst geboekt op de Italian Open. Hij beëindigde het toernooi op de Marco Simone golfbaan, waar in 2023 de Ryder Cup zal plaatsvinden, op de 18e plaats. Pieters, die deze week 4 ronden onder par neerzette, leek even op weg naar een nog veel betere uitslag. Met 3 birdies in zijn eerste 7 holes dook hij de top 10 binnen, maar daarna liep het veel minder. Hij moest nog 3 bogeys en 1 birdie op zijn kaart schrijven.

19:41 19 uur 41.

19:40 19 uur 40. Deen Højgaard wint week na zijn tweelingbroer. De overwinning in Italië was voor Nicolai Højgaard. Met een birdie op de laatste hole hield de 20-jarige Deen de Pool Adrian Meronk en de Engelsman Tommy Fleetwood met een slag achter zich. Voor Nicolai Højgaard is het zijn eerste overwinning op het European Tour golfcircuit. Opvallend, zijn identieke tweelingbroer Rasmus won vorige week in Zwitserland de European Masters. Hij steunde zijn broer van dichtbij vandaag. . Deen Højgaard wint week na zijn tweelingbroer De overwinning in Italië was voor Nicolai Højgaard. Met een birdie op de laatste hole hield de 20-jarige Deen de Pool Adrian Meronk en de Engelsman Tommy Fleetwood met een slag achter zich.

Voor Nicolai Højgaard is het zijn eerste overwinning op het European Tour golfcircuit. Opvallend, zijn identieke tweelingbroer Rasmus won vorige week in Zwitserland de European Masters. Hij steunde zijn broer van dichtbij vandaag.



19:39 19 uur 39.

19:39 19 uur 39.

19:39 19 uur 39.

05-09-2021 05-09-2021.

15:17 15 uur 17. Thomas Pieters klimt naar 20e plaats . Met een 3e ronde van 69 slagen is Thomas Pieters van de 26e naar de 20e plaats geklommen. De 29-jarige speler ging op de 2e hole in de fout, maar na vijf birdies stond hij even in de top 15. Op de 14e moest hij een dubbele bogey incasseren waarna hij nog een birdie en een bogey op zijn kaart schreef. Met zijn totaalscore van 208 slagen, 5 onder par, telt de viervoudige European Tourwinnaar 8 slagen meer dan de Deen Nicolai Højgaard, die met een ronde van 65 slagen de leiding greep. . Thomas Pieters klimt naar 20e plaats Met een 3e ronde van 69 slagen is Thomas Pieters van de 26e naar de 20e plaats geklommen.

De 29-jarige speler ging op de 2e hole in de fout, maar na vijf birdies stond hij even in de top 15. Op de 14e moest hij een dubbele bogey incasseren waarna hij nog een birdie en een bogey op zijn kaart schreef.

Met zijn totaalscore van 208 slagen, 5 onder par, telt de viervoudige European Tourwinnaar 8 slagen meer dan de Deen Nicolai Højgaard, die met een ronde van 65 slagen de leiding greep.

15:14 15 uur 14.

04-09-2021 04-09-2021.

22:31 22 uur 31. Pieters staat zijn mannetje, Colsaerts en Detry halen de cut niet. Op dag twee van de Italian Open in Rome hebben de Belgen met wisselend succes gepresteerd. Thomas Pieters steeg 11 plaatsen na een rondje in 2 onder par. Hij staat zo 26e, op 5 slagen van de Australische leider Lee. Nicolas Colsaerts herpakte zich goed na zijn dramatische openingsronde van donderdag. Gisteren ging hij 6 slagen boven par, vandaag ging hij er 3 onder. Met zijn totaal van +3 kwam hij wel tekort om de cut te halen. Zijn toernooi zit erop. Ook Thomas Detry mag zijn koffers pakken in Rome. Hij opende gisteren matig met 1 slag boven par en deed het vandaag nog een pak minder. Met een rondje van 75 slagen komt hij uit op een score van +5. Einde verhaal voor hem. . Pieters staat zijn mannetje, Colsaerts en Detry halen de cut niet Op dag twee van de Italian Open in Rome hebben de Belgen met wisselend succes gepresteerd. Thomas Pieters steeg 11 plaatsen na een rondje in 2 onder par. Hij staat zo 26e, op 5 slagen van de Australische leider Lee. Nicolas Colsaerts herpakte zich goed na zijn dramatische openingsronde van donderdag. Gisteren ging hij 6 slagen boven par, vandaag ging hij er 3 onder. Met zijn totaal van +3 kwam hij wel tekort om de cut te halen. Zijn toernooi zit erop. Ook Thomas Detry mag zijn koffers pakken in Rome. Hij opende gisteren matig met 1 slag boven par en deed het vandaag nog een pak minder. Met een rondje van 75 slagen komt hij uit op een score van +5. Einde verhaal voor hem.

22:30 De Australiër Min Woo Lee leidt in Rome. 22 uur 30. De Australiër Min Woo Lee leidt in Rome

03-09-2021 03-09-2021.

21:47 Het mooiste punt van de dag:. 21 uur 47. Het mooiste punt van de dag: