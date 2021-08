17:58

17 uur 58. Colsaerts en Detry delen 15e plaats . Nicolas Colsaerts is met een sterke derde ronde van 65 slagen van de 60e naar de 15e plaats gestegen in de European Masters (European Tour/2 miljoen euro), die doorgaat op de Crans-sur-Sierre-golfbaan in het Zwitserse Crans Montana. Thomas Detry kende daarentegen een offday. Na een 3e ronde van 74 slagen moest hij 13 plaatsen inleveren. Het Brusselse duo telt 4 slagen meer dan de 24-jarige Amerikaan Sean Crocker, vorige week runner-up in de Czech Masters, en de Italiaan Renato Paratore, die zich vorig jaar de beste toonde in de British Masters. De Italiaanse amateur Pierto Bovari lukte op de 13e hole, een 178 meter lange par-3, een hole-in-one. .