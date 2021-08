08:54 08 uur 54. Tevreden De Roey begint met rondje in par. Onze landgenote Manon De Roey geeft toe dat ze met de nodige zenuwen aan haar olympische avontuur begon, maar daar was niets van te merken. Op de eerste acht holes presteerde ze uitstekend met twee birdies. Op holes 9 en 10 liet ze een steekje vallen, waardoor ze haar eerste ronde eindigt met 71 slagen, perfect het gemiddelde van de baan. Daarmee staat ze voorlopig gedeeld 23e. Het was vandaag trouwens enorm heet op de golfbaan. De temperatuur piekte tot 35 graden Celsius. "Op de Tour spelen we wel vaker in zo'n warmte, dus ik ben dat wel gewoon", vertelt De Roey. . Tevreden De Roey begint met rondje in par Onze landgenote Manon De Roey geeft toe dat ze met de nodige zenuwen aan haar olympische avontuur begon, maar daar was niets van te merken. Op de eerste acht holes presteerde ze uitstekend met twee birdies. Op holes 9 en 10 liet ze een steekje vallen, waardoor ze haar eerste ronde eindigt met 71 slagen, perfect het gemiddelde van de baan. Daarmee staat ze voorlopig gedeeld 23e.

Het was vandaag trouwens enorm heet op de golfbaan. De temperatuur piekte tot 35 graden Celsius. "Op de Tour spelen we wel vaker in zo'n warmte, dus ik ben dat wel gewoon", vertelt De Roey.

Ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Het is een hele eer om hier te zijn, dus ik wil vooral genieten. Ik heb er heel veel goesting in. Vooral op de eerste hole was ik wel zenuwachtig. Manon De Roey

Het deelnemersveld is heel sterk. Twaalf van de eerste vijftien speelsters op de wereldranking zijn hier. Als ik de top 20 haal, ben ik tevreden, maar ik ga proberen om nog hoger te eindigen. Ik heb vandaag een paar tee shots gemist, dus daar ga ik morgen aan werken. Manon De Roey

De baan is fantastisch! Ze speelt redelijk lang, maar dat is in mijn voordeel, want ik sla iets verder dan gemiddeld. Manon De Roey

De Zweedse Sagström is de "clubhouse leader". Zij sloeg als enige in het deelnemersveld geen enkele bogey:

