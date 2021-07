23:00

23 uur . Detry vol aan de bak om cut te halen. Thomas Detry is op de British Open matig gestart. In de eerste ronde haalde onze landgenoot een score van 2 boven par. Detry moet morgen een pak beter doen om weg te geraken van plek 91 en de cut te halen. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen gaat aan de leiding in Kent. Hij was dit jaar al 2e op US Open en PGA Championship. In de eerste ronde behaalde hij een score van 6 onder par. De Amerikanen Haman en Spieth vervolledigen de voorlopige top drie. Opvallend: Phil Mickelson staat laatste met +10. .