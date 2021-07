Na een rondje van 68, drie slagen onder de par van de baan, blijft Detry zo aan de leiding. Jon Rahm, de nummer 1 van de wereld, had zaterdag één slag meer nodig en prijkt nu op de 3e plaats. Detry heeft op de 1e plaats het gezelschap van de Brit Matt Fitzpatrick, die zijn rondje afwerkte in 67 slagen.

19 uur 11. Detry blijft op kop. Thomas Detry staat ook na drie dagen nog steeds aan de leiding op de Scottish Open. De Belg sloeg zaterdag een eagle en twee birdies, maar moest ook een bogey op zijn scorekaart schrijven. Na een rondje van 68, drie slagen onder de par van de baan, blijft Detry zo aan de leiding. Jon Rahm, de nummer 1 van de wereld, had zaterdag één slag meer nodig en prijkt nu op de 3e plaats. Detry heeft op de 1e plaats het gezelschap van de Brit Matt Fitzpatrick, die zijn rondje afwerkte in 67 slagen. Thomas Pieters deed het zaterdag ook prima met een ronde van 67 slagen. Pieters kon zo wat terrein goedmaken na zijn mindere dag gisteren. .

12 uur 35. Detry: "Ik hou van deze baan". Thomas Detry glunderde na zijn sterke start in Schotland. "Ik heb twee heel goede dagen achter de rug", zei hij. "Goede afslagen, kalm gebleven en gedaan wat ik moest doen. Ik hou van deze baan. Vorig jaar heb ik hier een ronde van 64 slagen neergezet." "Ik heb de voorbije maanden twee keer van een major mogen proeven en de Rolex toernooien leunen er tegen aan. Je speelt hier tegen de beste spelers van de wereld en dat is gewoon fantastisch. Als ik de twee volgende dagen zo verder doe, kan ik volgende week deelnemen aan het Open Championship." .

12 uur 33. Detry blijft indruk maken. Thomas Detry is ijzersterk bezig in Schotland. Na de 2e ronde deelt hij de leiding met nummer 1 van de wereld Jon Rahm. Hij bleef 6 slagen onder par in North Berwick en staat op kop met 131 slagen. Thomas Pieters staat 62e met 140 slagen. Hij kende een mindere 2e ronde, maar haalde wel net de cut. Nicolas Colsaerts had een slag meer nodig dan Pieters en is uitgeschakeld. .