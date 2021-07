Pieters zakt en Detry stijgt op 2e dag van het olympisch golftoernooi

10:57 10 uur 57. Dag 2 afgeblazen door bliksemgevaar. De 2e dag in het golf wordt vroegtijdig beëindigd, omdat het gevaar op bliksemschichten op de baan te groot is geworden. Dat betekent dat we een onvolledige stand hebben. De Amerikaan Schauffele en de Mexicaan Ortiz hebben voorlopig de beste papieren in handen, maar de Ieren McIlroy en Lowry en vooral thuisspeler Matsuyama (die zijn ronde nog moet afwerken) liggen op de loer. De Belgen staan voorlopig een eindje van de medailles, maar zeker voor Thomas Detry is nog veel mogelijk. Een cut is er niet op het olympische toernooi, dus iedereen mag morgen gewoon weer van start gaan. . Dag 2 afgeblazen door bliksemgevaar De 2e dag in het golf wordt vroegtijdig beëindigd, omdat het gevaar op bliksemschichten op de baan te groot is geworden. Dat betekent dat we een onvolledige stand hebben. De Amerikaan Schauffele en de Mexicaan Ortiz hebben voorlopig de beste papieren in handen, maar de Ieren McIlroy en Lowry en vooral thuisspeler Matsuyama (die zijn ronde nog moet afwerken) liggen op de loer.



De Belgen staan voorlopig een eindje van de medailles, maar zeker voor Thomas Detry is nog veel mogelijk. Een cut is er niet op het olympische toernooi, dus iedereen mag morgen gewoon weer van start gaan.

10:18 10 uur 18. Pieters tuimelt naar beneden. Zo goed Thomas Pieters gisteren presteerde, zo moeizaam liep het vandaag. Met een ronde van 76 slagen, vijf boven par, speelde hij de op één na slechtste ronde van alle olympische golfers. Op de 14e en 18e hole moest hij zelfs een dubbele bogey op zijn scorekaart noteren. Hij zakt daardoor terug naar de 39e plaats in de rangschikking. . Pieters tuimelt naar beneden Zo goed Thomas Pieters gisteren presteerde, zo moeizaam liep het vandaag. Met een ronde van 76 slagen, vijf boven par, speelde hij de op één na slechtste ronde van alle olympische golfers. Op de 14e en 18e hole moest hij zelfs een dubbele bogey op zijn scorekaart noteren. Hij zakt daardoor terug naar de 39e plaats in de rangschikking.

08:44 08 uur 44. De scores zijn voorlopig niet echt laag. Er moeten nog 36 holes gespeeld worden, alles kan nog gebeuren. Thomas Detry. De scores zijn voorlopig niet echt laag. Er moeten nog 36 holes gespeeld worden, alles kan nog gebeuren. Thomas Detry

08:40 08 uur 40. Detry zet sterke ronde neer. Thomas Detry had voor zijn tweede ronde op het olympisch golftoernooi 67 slagen nodig, vier onder par. Dat was het resultaat na zes birdies en twee bogeys. Hij deed daarmee drie slagen beter dan in zijn eerste ronde. Het is nog afwachten hoeveel posities hij zal klimmen, maar de Brusselaar is hoe dan ook tevreden. "Ik ben blij na vandaag, al was mijn start opnieuw niet zo goed. Op hole drie laat ik een bogey noteren maar daarna heb ik heel goed teruggevochten om af te sluiten met birdies op holes vijftien, zestien en zeventien." "Ik zit nu in een goeie positie voor het weekend. Hopelijk gaat het dan ook goed en maak ik kans op een medaille. De scores zijn voorlopig niet echt laag. We moeten nog 36 holes spelen, alles kan nog gebeuren. Ik zit in een goeie positie en moet gewoon goed blijven spelen." De omstandigheden waarin de golfers moeten aantreden op de Kasumigaseki Country Club, een resort op zo'n 75 km van Tokio, zijn allesbehalve ideaal. "Het is heel warm en vooral heel vochtig. Het is niet gemakkelijk. We moeten veel eten, veel drinken, genoeg rust nemen. De volgende dagen blijft het even warm dus rusten wordt belangrijk."

Het is nog afwachten hoeveel posities hij zal klimmen, maar de Brusselaar is hoe dan ook tevreden. "Ik ben blij na vandaag, al was mijn start opnieuw niet zo goed. Op hole drie laat ik een bogey noteren maar daarna heb ik heel goed teruggevochten om af te sluiten met birdies op holes vijftien, zestien en zeventien."

"Ik zit nu in een goeie positie voor het weekend. Hopelijk gaat het dan ook goed en maak ik kans op een medaille. De scores zijn voorlopig niet echt laag. We moeten nog 36 holes spelen, alles kan nog gebeuren. Ik zit in een goeie positie en moet gewoon goed blijven spelen."

De omstandigheden waarin de golfers moeten aantreden op de Kasumigaseki Country Club, een resort op zo'n 75 km van Tokio, zijn allesbehalve ideaal. "Het is heel warm en vooral heel vochtig. Het is niet gemakkelijk. We moeten veel eten, veel drinken, genoeg rust nemen. De volgende dagen blijft het even warm dus rusten wordt belangrijk."

12:00 12 uur . Thomas Pieters: "Het zou enorm veel betekenen om België medaille te kunnen schenken". Thomas Pieters: "Het zou enorm veel betekenen om België medaille te kunnen schenken"

11:58 11 uur 58. In Rio begon ik ook met 6 onder par. In de eerste ronde kun je je toernooi al vergallen. Dat heb ik vandaag zeker niet gedaan. Het zou enorm veel voor mij betekenen om België een medaille te kunnen schenken. Thomas Pieters staat na de eerste ronde op plaats 3. In Rio begon ik ook met 6 onder par. In de eerste ronde kun je je toernooi al vergallen. Dat heb ik vandaag zeker niet gedaan. Het zou enorm veel voor mij betekenen om België een medaille te kunnen schenken. Thomas Pieters staat na de eerste ronde op plaats 3

10:12 Thomas Pieters speelde een fantastische tweede baanhelft:. 10 uur 12. Thomas Pieters speelde een fantastische tweede baanhelft:

10:05 10 uur 05. Er zijn enkele heel goeie spelers die er niet bij zijn, zoals Jon Rahm. Ik geef mezelf een heel goeie kans om zondag een medaille terug naar België te brengen. Thomas Detry. Er zijn enkele heel goeie spelers die er niet bij zijn, zoals Jon Rahm. Ik geef mezelf een heel goeie kans om zondag een medaille terug naar België te brengen. Thomas Detry

10:04 10 uur 04. Het was een heel lange dag. Ik moest nog één hole spelen na de onderbreking. Het is warm en heel vochtig, dus het was niet gemakkelijk om die laatste moeilijke hole goed af te werken, maar het werd uiteindelijk een mooie par om mijn ronde af te sluiten. Thomas Detry. Het was een heel lange dag. Ik moest nog één hole spelen na de onderbreking. Het is warm en heel vochtig, dus het was niet gemakkelijk om die laatste moeilijke hole goed af te werken, maar het werd uiteindelijk een mooie par om mijn ronde af te sluiten. Thomas Detry

09:56 09 uur 56. Detry in de middenmoot. Thomas Detry heeft de eerste dag, met wat vertraging, afgesloten op -1, waardoor hij voorlopig in de tweede helft van het pak staat. Bogeys op de 3e en 12e hole kwamen Detry (die ook nog 3 birdies sloeg) duur te staan. . Detry in de middenmoot Thomas Detry heeft de eerste dag, met wat vertraging, afgesloten op -1, waardoor hij voorlopig in de tweede helft van het pak staat. Bogeys op de 3e en 12e hole kwamen Detry (die ook nog 3 birdies sloeg) duur te staan.

07:23 07 uur 23. Sterke start voor Thomas Pieters. Thomas Pieters heeft er een uitstekende eerste dag op zitten in Tokio. Onze landgenoot ging donderdagochtend al vroeg van start in de eerste groep. Halfweg stond er -1 op zijn scorekaart, maar dan zette Pieters nog een tandje bij. Op hole 11 (par 4) liet de Belg een eagle noteren met een heerlijke bal die vanaf 116 en met heel wat effect binnenrolde. In de laatste 6 holes sloeg Pieters vervolgens nog 3 birdies, waardoor hij de eerste dag kon afsluiten met -6. Met die score moet Pieters momenteel alleen de Oostenrijker Sepp Straka laten voorgaan. Thomas Detry stond op -1 toen het toernooi om 14 u plaatselijke tijd werd gestaakt door het weer. Op dat moment had Detry nog één hole te gaan. Heel wat golfers moeten nog een aantal holes afwerken. Veel duidelijkheid is er nog niet over de exacte stand na dag 1, al ziet het er voorlopig wel uitstekend uit voor Thomas Pieters.

Op hole 11 (par 4) liet de Belg een eagle noteren met een heerlijke bal die vanaf 116 en met heel wat effect binnenrolde. In de laatste 6 holes sloeg Pieters vervolgens nog 3 birdies, waardoor hij de eerste dag kon afsluiten met -6.

Met die score moet Pieters momenteel alleen de Oostenrijker Sepp Straka laten voorgaan. Thomas Detry stond op -1 toen het toernooi om 14 u plaatselijke tijd werd gestaakt door het weer. Op dat moment had Detry nog één hole te gaan.

Heel wat golfers moeten nog een aantal holes afwerken. Veel duidelijkheid is er nog niet over de exacte stand na dag 1, al ziet het er voorlopig wel uitstekend uit voor Thomas Pieters.

06:35 06 uur 35. Bekijk de geweldige eagle van Thomas Pieters op hole 11. Bekijk de geweldige eagle van Thomas Pieters op hole 11

06:34 06 uur 34. Olympische Spelen Fantastische eagle van Pieters: hij mept de bal vanaf 116m in de hole

06:07 06 uur 07. Pieters rondt af met -6 na dag 1. Pieters rondt af met -6 na dag 1

05:05 05 uur 05. Pieters laat een birdie liggen op hole 16. Pieters laat een birdie liggen op hole 16

04:03 04 uur 03. Een birdie van Detry op hole 5. Een birdie van Detry op hole 5

03:10 03 uur 10. Detry slaat zijn eerste bal op de Spelen. Detry slaat zijn eerste bal op de Spelen